Ujawniono przyczynę wczorajszej awarii usług Google

To była prawdopodobna ewentualność.

Przyczyna awarii Google 14.12.2020

"O godz. 12:47 czasu środkowoeuropejskiego na około 45 minut doszło do wyłączenia systemu uwierzytelniania, spowodowanego problemem z naszym wewnętrznym mechanizmem przydzielania zasobów serwera. Usługi wymagające od użytkownika zalogowania się powodowały w tym czasie dużo błędów"

"Przepraszamy wszystkich, których dotknęły te problemy. Przeprowadzimy dogłębne badanie przyczyn, aby upewnić się, że ta usterka już nie będzie mogła się powtórzyć"

14 grudnia miała miejsce poważna awaria usług Google . Posłuszeństwa odmówiły wszystkie najpopularniejsze usługi firmy z Mountain View - YouTube, Gmail, Mapy Google, Dysk Google, Google Analytics i wiele innych. Co ciekawe, dało się z nich korzystać w wypadku bycia niezalogowanym, na przykład w trybie incognito lub w obrębie przeglądarki internetowej, z której nie korzystamy na co dzień. Google podało przyczynę awarii.Awaria Google trwała od godziny 12:47 do godziny 13:32 polskiego czasu. Jak się okazało, zawinił system uwierzytelniania.– tłumaczył Adam Malczak, rzecznik prasowy Google Polska.- dodał.Źródło: Google, mat. własny