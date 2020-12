Z Pornhub usunięto właśnie większość z 13,5 miliona filmów

Wielka czystka.

Pornhub kasuje 8,8 miliona filmów

"W ramach naszych zasad zakazujących przesyłania treści przez użytkowników niezweryfikowanych zawiesiliśmy również wszystkie przesłane wcześniej treści, które nie zostały stworzone przez partnerów lub członków Model Program. Oznacza to, że każde wideo na Pornhub pochodzi obecnie od zweryfikowanych przesyłających, co jest wymogiem, którego platformy takie jak Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat i Twitter jeszcze nie wprowadziły"

Pornhub daje dobry przykład

Rewolucja na Pornhub trwa. Właściciele serwisu z filmami dla dorosłych zostali postawieni pod ścianą, w związku z raportem opublikowanym z początkiem grudnia na łamach dziennika New York Times. Administracja Pornhub najpierw zablokowała możliwość wgrywania i pobierania filmów niezweryfikowanym użytkownikom, a teraz, jak gdyby nigdy nic, skasowała większość z ok. 13,5 milionów nagrań widniejących do niedawna na stronie internetowej.4 grudnia na łamach serwisu New York Times ukazał się tekst Nicholasa Kristofa, opisujący tragedię kobiet (także nieletnich), z udziałem których filmy umieszczano bez ich zgody na stronach pornograficznych. Serwis Pornhub zareagował pierwszymi restrykcjami, jednakże działanie to nie okazało się wystarczające dla firm Visa i Mastercard. Operatorzy wycofali swoje płatności z Pornhub , co może przełożyć się na ogromny spadek dochodów serwisu z pikantnymi materiałami. W świetle powyższego podjęto kolejne zdecydowane działania.Z serwisu Pornhub skasowano ponad 8,8 miliona nagrań spośród bazy 13,5 milionów filmów, które były dostępne na stronie niedzielnej nocy. Wszystkie nagrania, które zostały wgrane wcześniej przez konta niezweryfikowane, oczekują na weryfikację ze strony zespołu moderatorów. Proces ten rozpocznie się w 2021 roku.- czytamy w dzisiejszym wpisie na blogu Pornhub.Wydaje się, że podobna procedura powinna zostać przeprowadzona we wszystkich znanych serwisach z filmami pornograficznymi. Czy można liczyć na taką postawę ze strony ich operatorów? Wydaje się to wysoce wątpliwe - niektóre podmioty będą wolały zostać w szarej strefie - dla własnego dobra.Źródło: Pornhub