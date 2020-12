Do kiedy nauka i praca zdalna? Apple podaje odległy termin

Tim Cook przekazał informację pracownikom.

Praca zdalna dłużej, niż się spodziewano

"Nie ma alternatywy dla bezpośredniej współpracy, ale w tym roku nauczyliśmy się tego, jak możemy efektywniej wykonywać naszą pracę poza biurem - bez poświęcania produktywności i wyników. Wszystkie te wnioski są ważne. Kiedy będziemy mieli tę pandemię za sobą, wszystko to, co najlepsze w Apple przetrwa, a my wykorzystamy cenne doświadczenia z tegorocznych przemian"

Zdalna praca nauczyła ludzi współpracować w nowocześniejszy sposób

"Inżynierowie Apple kontrolowali roboty ze swoich domów i używali iPadów z oprogramowaniem do rzeczywistości rozszerzonej do wydawania poleceń technikom w zagranicznych fabrykach"

"Apple koncentruje się teraz na opracowywaniu sprzętu do rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, który zadebiutuje w nadchodzących latach"

Deklaracja złożona przez CEO Apple, Tima Cooka, w odniesieniu do pracowników giganta z Cupertino, mówi wiele na temat tego, jak długo może potrwać nauka i praca zdalna na całym świecie. Podczas wirtualnego spotkania Cook powiedział, że jest prawdopodobnym, że większość zespołów nie powróci do pracy stacjonarnej przed czerwcem 2021 roku. Apple znane było zawsze z nakazywania stacjonarnego trybu pracy swoim pracownikom.Ponieważ liczba infekcji związanych z COVID-19 wciąż rośnie, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w innych krajach, Apple chce dać pracownikom możliwość jak najdłuższego pozostania w domu, a tym samym bezpiecznego wykonywania pracy za pośrednictwem komputera.- mówił cytowany przez Bloomberga dyrektor generalny Apple.Dan Riccio, starszy wiceprezes ds. inżynierii sprzętu w Apple, nazwał pracę zdalną w kontekście projektowania urządzeń, które zwykle odbywa się w warunkach laboratoryjnych, "ogromnym wyzwaniem". Mówił, że ograniczenia podróży w marcu były szczególnie trudne, ponieważ wtedy inżynierowie zwykle podróżują do Chin, aby pomóc w rozpoczęciu produkcji produktów, które mają zostać wprowadzone na rynek jesienią.- mówił Riccio.- przekazał Bloomberg News.W kontekście tego, jak może wyglądać praca zdalna w niedalekiej przyszłości, gorąco zachęcam do lektury wpisu o mojej rozmowie z Grahamem Wheelerem, prezesem HTC, przeprowadzonej w całości w wirtualnej rzeczywistości Źródło: Bloomberg