Czy to koniec Facebooka jakiego znamy? USA rozpoczyna krucjatę

Koniec litości dla serwisu.





Facebook pozwany





fot. Austin Distel - Unsplash

Mark Zuckerberg się nie boi





Skończyła się litość dla gigantów technologicznych – Stany Zjednoczone mają dość. Facebook w obliczu nowego pozwu może stanąć przed. Federalna Komisja Handlu USA oraz praktycznie każdy stan w kraju złożyły pozew przeciwko gigantowi, oskarżając go o strategię monopolistyczną i antykonkurencyjną. Facebook miał tym samym źle wpływać na rynek i przejmować mniejszych rywali, nie przejmując się konkurencją.Tym samym portal Marka Zuckerbega jest drugą, gigantyczną firmą technologiczną, która została pozwana przez Stany Zjednoczone.Pozwy złożone w kwestii Facebooka podkreślają wielkość samej firmy oraz zmuszają ją do większej odpowiedzialności biznesowej za stosowanie konkretnych praktyk. Skargi zarzucają Facebookowi– Instagrama za miliard dolarów i WhatsAppa za 19 miliardów dolarów. Według organów federalnych tego typu transakcje powinny zostać cofnięte, a sam Facebook ma zostać rozbity na mniejsze podmioty. Prokurator generalna Nowego Jorku, Letitia James w imieniu kolacji 46 stanów i Waszyngtonu przekazała, iż Facebook przez prawie dekadęi wyeliminować konkurencję. Radca prawny Facebooka odniósł się do całej sprawy nazywając ją „rewizją historii”.Mark Zuckerberg w wewnętrznej notatce do pracowników Firmy przekazał, iż. Szef Facebooka zdaje sobie sprawę, że procesy w opisywanej sprawie mogą potrwać latami i nie będą miały poważnych konsekwencji dla działania giganta z Palo Alto. Analitycy przewidują, że organom regulacyjnym w USA nie uda się rozbić Facebooka. Wątpią oni także w sukces całej akcji. Jednocześnie sprawa antymonopolowa dotycząca portalu społecznościowego jest największym tego typu pozwemSprawa pozostaje więc rozwojowa.Źródło: Reuters / fot. Freestocks - Pexels.com