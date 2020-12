Antoine Griezmann zrywa współpracę z Huawei. Kontrowersyjny powód

Mamy oświadczenie firmy.

Napastnik Francji i Barcelony Antoine Griezmann zakończył w czwartek swoją współpracę z firmą Huawei. Według Griezmanna istnieją „poważne podejrzenia”, że chiński gigant technologiczny przyczynił się do, w większości muzułmańskiej mniejszości mieszkającej głównie w Ujgurskim Autonomicznym Regionie Xinjiang w Chinach.Deklaracja znanego piłkarza padło po doniesieniach mediów na temat temat testowania przez Huawei, które ma pomóc Chinom w inwigilacji wspomnianej grupy etnicznej.Griezmann w poście na Instagramie napisał, że w następstwie poważnych podejrzeń, że firma Huawei przyczyniła się do rozwoju "alertu ujgurskiego" dzięki oprogramowaniu do rozpoznawania twarzy, ogłasza natychmiastowe zakończenie współpracy z firmą.Francuz był globalnym ambasadorem marki Huawei, pojawiał się w reklamach promujących smartfony i akcesoria. Na jego profilu wciąż dostępne są filmy i zdjęcia promujące firmę.