Pornhub ma poważny problem. Visa i Mastercard wycofują swoje płatności

Cios dla znanego serwisu.

Visa i Mastercard kończą z obsługą płatności na Pornhub

"nagrania napaści na nieprzytomne kobiety i dziewczęta"

W ślad za Pornhub kłopot mogą mieć też podobne strony

"w toku swoich czynności potwierdziła naruszenia standardów zabraniających finansowanie nielegalnych treści"

"firma nakazała już instytucjom finansowym obsługującym MindGeek

zawieszenie przetwarzania płatności za pośrednictwem sieci Visa".

Przedwczoraj donosiliśmy Wam o zmianach obyczajowych mających właśnie miejsce w obrębie serwisu Pornhub . Przypominamy, że tamtejsza administracja w efekcie grudniowej publikacji New York Timesa - opisującej problem publikowania filmów pornograficznych bez zgody uczestniczących w nich osób, często nieletnich - postanowiła diametralnie zmienić swoje podejście do procesu wgrywania i pobierania pikantnych nagrań. Jak się okazuje, nie powstrzymało to dwóch operatorów płatności przed wycofaniem się ze współpracy.Pornhubowi zakazano przyjmowania płatności za pośrednictwem sieci płatności Visa i MasterCard. To poważny cios finansowy dla witryny, która znajduje się obecnie pod rosnącym ostrzałem z powodu braku skutecznego filtrowania szkodliwych treści.Serwis Pornhub swoją popularność zbudował na pozwalaniu internautom przesyłania niemalże dowolnych treści i udostępniania ich innym. Wiele z tych filmów przedstawia dorosłych uczestniczących w dobrowolnych czynnościach seksualnych. Nicholas Kristof, autor publikacji z New York Times, udowodnił, że wiele filmów pokazuje akty seksualne z udziałem dzieci poniżej 18 roku życia. Znalazł także filmy przedstawiające gwałty kobiet, niepokojące nagrania z ukrytych kamer orazChociaż Pornhub ma zespół moderatorów, jest on znacznie mniejszy niż moderacja znanych serwisów społecznościowych. Efektem jest brak skuteczności działań. Wsparcie ze strony społeczności nie pomaga z radzeniem sobie z usuwaniem nawet tych nagrań, które w sposób oczywisty naruszają czyjeś dobra.W oświadczeniu przesłanym do The New York Times firma MasterCard informuje, że. Przedstawiciele Visa donosili, iż(właściciel Pornhub - red.)Nad branżą porno zbierają się czarne chmury, ale ktoś w końcu powinien zaprowadzić w niej porządek.Źródło: NYT