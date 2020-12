Stacje radiowe z całego świata - za darmo. Poznaj Radio Garden

Wystarczy przeglądarka internetowa.

Radia z całego świata w Internecie - za darmo

Radio Garden to mało znany projekt badawczy typu non-profit, rozwijany w latach 2013-2016 przez Holenderski Instytut Dźwięku i Wizji (HIDW), niemieckie firmy Studio Puckey, Studio Moniker, Transnarodową Platformę Wiedzy Radiowej i pięć innych europejskich uniwersytetów. Owocem prac finansowanych między innymi przez HERA jest niezwykła strona internetowa, która działa po dziś dzień. Zapewne nigdy o niej nie słyszeliście.Radio.Garden to strona internetowa pozwalająca odbierać kilkanaście tysięcy stacji radiowych z niemalże dowolnego miejsca na Ziemi. Interfejs serwisu oparty na trójwymiarowej, interaktywnej kuli ziemskiej. Użytkownik porusza się po cyfrowej reprezentacji globu obracając go i słuchając audycji lokalnych stacji radiowych z poszczególnych rejonów świata. Rozpowszechnianie radiostacji odbywa się za pomocą technologii strumieniowania, oczywiście na żywo.