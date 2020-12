YouTube skasuje filmy negujące wyniki wyborów w USA

Zdecydowane stanowisko.

YouTube usunie filmy podważające wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych

"demokraci ukradli jego zwycięstwo w wyborach"

Skala dezinformacji na YouTube jest porażająca

Obecnie urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, a także wielu jego wyborców, nie są w stanie pogodzić się z wyborczą porażką. Wybory w USA zakończyły się sukcesem Joe Bidena, co oznacza, że Donald Trump będzie musiał w styczniu 2021 roku opuścić Biały Dom. W sieci nie brakuje fake newsów na temat rzekomego sfałszowania wyników elekcji, do szerzenia których przyczynia się w dużej mierze prezydent Trump. Kres chce położyć im serwis YouTube.Prezydent Donald Trump wielokrotnie mówił, bez przytaczania odpowiednich dowodów, że. Głos ten jak echo powtarzany jest przez wielu internautów, w tym twórców treści publikowanych w obrębie należącego do Google serwisu YouTube. W swoim najnowszym oświadczeniu przedstawiciele YouTube zapowiedzieli, że filmy w fałszywy sposób przedstawiające rzekome powszechne oszustwa wyborcze, które miały doprowadzić do zwycięstwa Joe Bidena nad prezydentem Donaldem Trumpem w wyborach prezydenckich w 2020 roku, będą usuwane.W przeciwieństwie do Facebooka i Twittera, które na etapie liczenia głosów oznaczały treści kwestionujące legalność wyborów jako wprowadzające w błąd, YouTube pierwotnie oznaczał je po prostu jako związane z wyborami. Przedstawiciele serwisu przyznali wtedy, że w niektórych przypadkach takie podejście oznaczałoTeraz YouTube skieruje widzów na stronę "Kontrola plotek" należącą do Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Biura Rejestru Federalnego, które potwierdza, że Joe Biden jest prezydentem elektem zgodnie z państwowym systemem certyfikacji głosów.YouTube opublikowało statystyki dotyczące działań mających na celu usuwanie treści wprowadzających w błąd. Administracja serwisu do tej pory zamknęła ponad 8 000 kanałów i skasowała "tysiące" filmów, przy czym 77% z nich nie osiągnęło nawet 100 wyświetleń. Około 88% filmów wideo w pierwszej dziesiątce wyników wyszukiwania w wyborach pochodziło z "wiarygodnych źródeł wiadomości". Najczęściej oglądane filmy i kanały dotyczące wyborów pochodziły ze źródeł takich jak NBC i CBS.Postawa serwisu prawdopodobnie wzmocni krytykę ze strony niektórych grup mówiących o "liberalnej stronniczości".Źródło: YouTube