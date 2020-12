Czego szukaliśmy w Google w 2020 roku? Rok w wyszukiwarce

Google opublikowało interesujące zestawienie trendów.



Zgodnie z coroczną tradycją firma Google opublikowała zestawienie o nazwie "Rok w wyszukiwarce". Dzięki niemu możemy przyjrzeć się temu, czego w wyszukiwarce Google szukali Polacy oraz mieszkańcy pozostałych regionów świata. Jak zapewne się domyślacie, hasłem przewodnim 2020 roku jest koronawirus. Warto jednak rzucić okiem na popularność innych fraz i często bardzo intrygujących zapytań.



Google: Rok 2020 w wyszukiwarce

Hasła najszybciej zyskujące na popularności

Tematy, o których się mówiło (newsy)

Na szczycie globalnej listy zestawienia po prostu musiał znaleźć się koronawirus. W czołowej dziesiątce zapytań najszybciej zyskujących na popularności w Polsce widnieją też zapytania koronawirus w Polsce (2. miejsce), koronawirus porady (4. miejsce) oraz koronawirus mapa (7. miejsce). Na świecie wyszukiwano chętnie frazy koronawirus aktualizacje (7. miejsce) oraz koronawirus objawy (8. miejsce). Co ciekawe, Polacy ekscytowali się wyborami w USA, ale także wyrażali zainteresowanie Google Classroom i Microsoft Teams - z oczywistych powodów.1. Koronawirus2. Koronawirus w Polsce3. Wybory USA4. Koronawirus porady5. Google Classroom6. Microsoft Teams7. Koronawirus mapa8. 365 dni9. Joe Biden10. Kobe Bryant1. Koronawirus2. Wyniki wyborów3. Kobe Bryant4. Zoom5. IPL6. Indie vs. Nowa Zelandia7. Koronawirus aktualizacje8. Koronawirus objawy9. Joe Biden10. Google ClassroomDoniesienia medialne zdominował koronawirus, to oczywiste. Oczywistym jednak nie muszą być kolejne pozycje na liście tematów, o których często się mówiło. Jak widać Polacy interesowali się bonami turystycznymi (4. miejsce) oraz tarczą antykryzysową (8. miejsce). Poza tym zainteresowaniem cieszył się lockdown (10. miejsce) oraz wiele wydarzeń zza granicy.1. Koronawirus2. Wybory USA3. Wybory prezydenckie 20204. Bon turystyczny5. Iran6. Nowe obostrzenia7. Pożary w Australii8. Tarcza antykryzysowa9. Wybuch w Bejrucie10. Lockdown