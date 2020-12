Robert Makłowicz i NVIDIA łączą siły. Rusza 100-godzinny charytatywny stream

Bądź hojny, a zostaniesz nagrodzony.

Czym jest NVIDIA Charity Stream?

NVIDIA, AORUS oraz polscy influencerzy łączącą siły, by pomagać. W trakcie 100-godzinnej, rekordowej transmisji NVIDIA Charity Stream zbierane będą środki na rzecz dzieci z Akademii przyszłości. Cel? Walka z wykluczeniem cyfrowym najmłodszych dzieci w całej Polsce. Ty też możesz wesprzeć tę słuszną inicjatywę, pomagając wyeliminować zjawisko, które nasiliło się w dobie pandemii COVID-19.Wykluczenie cyfrowe to nie tylko problem z dostępem do nauki zdalnej, z racji braku środków w rodzinie na zakup niezbędnego komputera. To także wykluczenie społeczne, przekładające się na ograniczony dostęp do kultury i rozrywki oraz ograniczane relacje społeczne. NVIDIA podaje, że nawet co trzeci uczeń w Polsce rezygnuje ze swych starań, ponieważ uznaje, że nie jest wystarczająco dobry w danej dziedzinie. Znany producent wraz z partnerami i internautami chce do zmienić.W dniach od 9 do 13 grudnia odbędzie się 100-godzinny stream charytatywny, w ramach którego zbierane będą środki na wsparcie Akademii Przyszłości. Na przestrzeni kilku dni wystąpią w nim gwiazdy i influencerzy. Swój udział zapowiedzieli m.in. znany i lubiany Robert Makłowicz, tenisista Jerzy Janowicz, koszykarz Marcin Gortat, ale również wiele osobistości związanych bezpośrednio ze światem nowych technologii. Wśród gwiazd zobaczymy takie osoby jak Marcin ‘Jankos’ Jankowski, Jarosław ‘pashaBiceps’ Jarząbkowski, Paweł ‘Leh’ Lehman, Wojciech ‘Łozo’ Łozowski, Piotr ‘izak’ Skowyrski, Damian ‘Nervarien’ Ziaja i wielu innych.