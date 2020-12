Zasięg 5G w Plus rośnie. Oto lista miejscowości

Nowe nadajniki są już aktywne.

Gdzie działa 5G z Plusa?

województwo dolnośląskie: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Boguszów Gorce, Kobierzyce,

5G w sieci Plus nie dla każdego

Już ponad 5,2 milionów Polaków znajduje się w zasięgu sieci 5G - i to wyłącznie w odniesieniu do sieci Plus. Operator poinformował o pomyślnym uruchomieniu kolejnych stacji rozsiewających internet na częstotliwości 2600 MHz TDD. Firma planuje, aby w 2021 roku w zasięgu 5G znalazło się 150 miejscowości zamieszkiwanych łącznie przez ponad 11 milionów mieszkańców.Sieć 5G od Plusa wystartowała 11 maja w siedmiu polskich miastach - w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu. W listopadzie właśnie w tych oraz kilkudziesięciu innych nowych miejscowościach włączono kolejne nadajniki. Zasięg można sprawdzać na bieżąco na interaktywnej mapie zasięgu 5G Aktualna lista miejscowości w zasięgu 5G w Plusie:Według obecnych planów, na sieć 5G od Plusa w przyszłym roku będzie składać się ponad 1700 nadajników. Warto pamiętać o tym, że Plus jest jedynym operatorem, który przeznaczył do działania 5G osobne pasmo 2600 MHz, dzięki czemu uzyskał lepszą przepustowość sieci. W przyszłości dzięki temu operator powinien uzyskać lepsze pokrycie zasięgowe, niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma 3400-3800 MHz.Aktualnie w Plusie trwa promocja, dzięki której każdy, kto do początku stycznia 2021 roku wybierze dowolny abonament otrzyma dostęp do sieci piątej generacji na cały okres umowy.Łączność 5G jest dostępna od 1 października 2020 roku w Plus na Kartę, a szczegóły oferty reguluje Regulamin Promocji "Internet 5G od Plusa na Kartę". W Plush na kartę i w Mix łączność 5G na razie nie jest obsługiwana.Źródło: Plus