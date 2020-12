Kupujesz na AliExpress i chcesz zaoszczędzić? Rusza noworoczna wyprzedaż (kupony)

Kolejna okazja na tańsze zakupy.

Noworoczna wyprzedaż na AliExpress - sprawdź tutaj

w poniedziałek, 7 grudnia o godzinie 9:00

3KODY -3/20$

-3/20$ PICODI0712 -3/20$

-3/20$ MAMYJE0712 -3/20$

-3/20$ QPONY0712 -3/20$

-3/20$ BLIX0712 -3/20$

-3/20$ ZIMA4 -4/30$

-4/30$ LUKASZ4 -/30$

-/30$ KODY7 -7/50$

-7/50$ ZIMA11 -11/100$

-11/100$ LUKASZ0712 -11/100$

-11/100$ CUDAZALI0712 -11/100$

ALINOWYROK10 -10/65$

-10/65$ ALENOWYROK10 -10/65$

-10/65$ MAMYJENOWYROK10 -10/65$

-10/65$ PICODINOWYROK10 -10/65$

-10/65$ QPONYNOWYROK10 -10/65$

-10/65$ BLIXNOWYROK10 -10/65$

-10/65$ ALINOWYROK15 -15/120$

-15/120$ ALENOWYROK15 -15/120$

-15/120$ MAMYJENOWYROK15 -15/120$

-15/120$ PICODINOWYROK15 -15/120$

-15/120$ QPONYNOWYROK15 -15/120$

ALINOWY45

ALIPROMKA4

KUPUJEMYNAALI

ALIKUPON444

Gdzie wprowadzić kupon AliExpress?

Polacy uwielbiają zakupy na AliExpress i można odnieść wrażenie, że to ulubione miejsce zakupów online zaraz obok Allegro. Tanie towary bezpośrednio z Chin przyciągają przede wszystkim konkurencyjnymi cenami. Liczy się też duży wybór, a powszechnie wiadomo, że na AliExpress znajdziemy dosłownie każdy gadżet.Kabel, przejściówka, pokrowiec na smartfon, stojak do laptopa, lampka nocna, inteligentna wtyczka do gniazdka, magnetyczne sznurowadła, kamerka do auta, zegarek, taśma led, rzep do organizacji kabli - lista przydatnych gadżetów może być znacznie dłuższa. Okazuje się, że niedrogie produkty można kupić jeszcze taniej w momencie, gdy AliExpress udostępni kody rabatowe. Spore zniżki mogliśmy uzyskać kupując w Dniu Singla (11.11) czy przy okazji Czarnego Piątku. Wkrótce startuje kolejna wyprzedaż, a w tym artykule znajdziecie kody rabatowe obniżające finalną cenę przedmiotu nawet o 55 zł!Kolejna wyprzedaż rusza już. Od tego momentu będzie można korzystać z kuponów rabatowych, których listę znajdziecie poniżej.Każdy kod obniża finalną cenę produktu o określonej cenie minimalnej. Przykładowo, kod opisany jako -3/20$ oznacza, że otrzymamy 3 dolary zniżki przy zamówieniu za minimum 20 dolarów. Co ważne, kody działają na cały koszyk więc dodając dwa tańsze produkty również można uzyskać zniżkę.Platforma AliExpress przygotowała również specjalne kody wyłącznie na produkty wysyłane z magazynów w Europie . Oto one:To nie koniec. Istnieją też specjalne kody dla nowych użytkowników. Mogą oni liczyć na 4 dolary zniżki przy zakupach za minimum 5 dolarów.Dodatkowo, warto odwiedzić Centrum Kuponów - w tym miejscu znajdziecie dodatkowe kupony i zniżki u wybranych sprzedawców. Oferta dotyczy nie tylko elektroniki, a znajdziemy tam też produkty z kategorii: biżuteria i dodatki, światło i oświetlenie, dom i ogród, zdrowie i uroda, walizki i torby, samochody i motocykle, odzież damska, artykuły biurowe i szkolne, itd.Aby skorzystać z kodu, dodaj produkt do koszyka klikając Kup teraz na karcie produktu. Podczas finalizacji zamówienia kupon należy wprowadzić w polu "Kod promocyjny".