Google usunie pliki użytkowników z Dysku, Zdjęć i Gmaila. Zobacz jak tego uniknąć

Google przyzwyczaiło internautów do tego, że z wielu usług mogą oni korzystać bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, w ramach darmowych limitów. Najlepszymi przykładami są Dysk Google, Zdjęcia Google i poczta Gmail, które współdzielą ze sobą ok. 15 GB darmowej przestrzeni na dane - tą można rozszerzyć dzięki płatnej subskrypcji w ramach różnych pakietów Google One. Dziś firma z Mountain View zapowiedziała istotne z punktu widzenia sporej rzeszy internautów zmiany.



Uważaj na pliki na Gmail i Dysku Google - możesz je stracić

Firma Google wysłała dziś za pośrednictwem poczty elektronicznej komunikat o zmianach w podejściu do nieaktywnych kont oraz użytkowników przekraczających przydzieloną im przestrzeń na dane. Powinni się z nimi zaznajomić posiadacze kont Google, na których używane są usługi Gmail i Google Drive (w tym pliki Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji, Rysunków i Formularzy Google oraz pliki Jamboard) oraz usługa Google Photos.



Google informuje, że począwszy od dnia 1 czerwca 2021 roku usuwane będą treści z usług Gmail, Dysk i Zdjęcia, o ile ich użytkownicy nie wykażą żadnej aktywności na przestrzeni 24 miesięcy. Co ważne, nowe zasady dotyczące nieaktywności nie wpłyną na tych subskrybentów Google One, którzy nie przekraczają limitu miejsca na dane i cieszą się dobrą opinią.



