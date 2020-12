YouTube spróbuje powstrzymać Cię przed publikacją obraźliwego komentarza

Platforma z nową, mile widzianą funkcją.

Google w przeszłości podjęło się wielu kroków, które miały na celu ograniczenie w obrębie YouTube mowy nienawiści i jakichkolwiek form prześladowań. Teraz firma postanowiła podjąć się kolejnego, wprowadzając nową funkcję, która być może skłoni użytkowników platformy ku temu, by Ci nie publikowali na jej łamach obraźliwych komentarzy.Od teraz częścią YouTube jest system, który przypomni użytkownikowi, by publikując komentarze, odnosił się do innych użytkowników z szacunkiem. Odpowiednie przypomnienie ukaże się jego oczom, jeżeli wspomniany system wykryje, że komentarz, którym zamierza podzielić się pod filmem, jest potencjalnie obraźliwy.

Powiadomienie, którym YouTube od teraz przypomina, by nie publikować w platformie obraźliwych komentarzy. | Źródło: Youtube

Na wypadek błędu

Oczywiście, po ujrzeniu powiadomienia użytkownik wciąż będzie mógł opublikować swój komentarz w niezmienionej formie. Otrzyma on też jednak możliwość jego edycji przed samą publikacją. Aby sprawdzić, czy jego komentarz na pewno jest obraźliwy, użytkownik będzie mógł zajrzeć do „Wytycznych dla społeczności” platformy, do których powiadomienie linkuje.Jak wiadomo, komputerowe systemy nie zawsze są idealne i raz na jakiś czas się mylą, tak jak ludzie. Google zdaje sobie z tego sprawę, więc omawiane powiadomienie pozwala użytkownikowi poinformować firmę, jeżeli jego zdaniem algorytm niesłusznie zidentyfikował jego komentarz jako niestosowny.Póki co nowy system działa tylko na urządzeniach z Androidem, ale zapewne kwestią czasu jest jego debiut na oprogramowaniu innych przedsiębiorstw. Niezależnie od tego, z jakiej wersji platformy korzystacie, pamiętajcie o tym, by nie obrażać innych ani na YouTube, ani w innych miejscach w Internecie.Źródło: YouTube , fot. tyt. Canva