250 gigabajtów danych - ujawniono tajne pliki bin Ladena, założyciela Al-Ka’idy

Po prawej: Peter Bergen - dziennikarz New York Timesa i bohater „Tajnych plików bin Ladena”

„Pliki Osamy bin Ladena to ślad pozostawiony po człowieku, odpowiedzialnym za zamordowanie tysięcy ludzi. Historia będzie go za to pamiętać, jednak - by przebić się przez percepcję tego ascety z jaskini na świętej krucjacie - ważne jest, abyśmy zobaczyli, w jaki sposób tworzył filmy, które trafiały do jego zwolenników. Przeczytać, jak jego dobrze wykształcone żony pomagały mu napisać prowokujące przemówienia. Zobaczyć, jak wpajał swoim dzieciom i wnukom ideologię nienawiści, prowadzącą do aktów przemocy wobec zwierząt i recytacji poezji dżihadu. Zrozumienie go jest niezbędne do zwalczania innych potencjalnych bin Ladenów w przyszłości.”

1 listopada 2017 roku Mike Pompeo, ówczesny dyrektor CIA, odtajnił prawie, zabezpieczonych podczas nalotu na kryjówkę Osamy bin Ladena. Zostały one dogłębnie przeanalizowane przez zespół ekspertów, na którego czele stanął amerykański dziennikarz New York Timesa i analityk CNN ds. bezpieczeństwa – Peter Bergen.Osama bin Laden został namierzony i zabity przez amerykańskie siły specjalne Navy SEALs niespełna 10 lat po ataku terrorystycznym na World Trace Center. Był wówczas w drodze do ufortyfikowanej kryjówki w Pakistanie. Na terenie tego właśnie kompleksu w Abbottabadzie, jednostki specjalne zabezpieczyły wówczas pliki cyfrowe, liczące– w tym, płyt DVD i CD, 5 komputerów oraz wiele telefonów komórkowych. W tegorocznej produkcji National Geographic „Tajne pliki bin Ladena” dziennikarz Peter Bergen podejmuje się zadania odszyfrowania domowych nagrań, zdjęć, plików audio, GIF-ów i osobistych dokumentów, które ujawniają prawdziwą, wielopłaszczyznową i bezwględną naturę człowieka z pierwszych stron gazet.- komentuje Peter Bergen - dziennikarz New York TimesaZ analityczną pomocą profilerów CIA, psychologów kryminalnych, religioznawców i militarnych ekspertów, dokument „Tajne pliki bin Ladena” dekoduje i upublicznia mrożący krew w żyłach obraz pełnej sprzeczności osobowości i życia prywatnego założyciela Al-Ka’idy. Zobaczymy zaskakujące efekty analizy materiałów cyfrowych, wśród których obok osobistego dziennika saudyjskiego terrorysty, skrzętnie przygotowywanych oświadczeń i nagrań propagandowych dżihadystów, znalazły się również filmy takie, jak… „Epoka Lodowcowa 3: Era Dinozaurów” czy „Kurczak Mały” oraz domowe video, na którym uwieczniono chwile spędzone przez Osamę z synem, Hamzą.W swojej dziennikarskiej misji Peter Bergen posiłkował się również wypowiedziami ludzi, którzy znali terrorystę osobiście. Z rozmów tych wyłania się postać o wieloaspektowej osobowości paranoika i narcyza, który odseparował się od świata, pozostając w samodzielnie przez siebie stworzonym więzieniu. Przywódca Al-Ka’idy miał bowiem obsesję na punkcie bezpieczeństwa - nikomu nie pozwalał opuszczać kompleksu, z wyjątkiem naprawdę poważnych przypadków, wymajagających pilnej interwencji medycznej. Nie korzystał z Internetu w celu wysyłania e-maili, plików, filmów i innych materiałów cyfrowych. Wszystko zapisywał na dyskach USB, które dalej przekazywali jego zaufani kurierzy. Podejrzewał nawet, że jedna z jego żon mogła mieć wszczepione w ząb urządzenie śledzące.Źródło: National Geographic