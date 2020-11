To on stoi za platformą Wish. Najbogatszy Polak Piotr Szulczewski w TOP 500 świata

Szulczewski może być bogatszy od założyciela Epic Games





Musimy jeszcze poczekać na oficjalny giełdowy debiut, ale według przytoczonych wyliczeń, Szulczewski mógłby znajdować się na pozycji z przedziału od 383 do 205 na liście 500 najbogatszych ludzi na świecie prezentowanej przez Forbes. Jako ciekawostkę można dodać, że na miejscu 383 znajduje się też Tim Sweeney będący założycielem i prezesem Epic Games, a np. na 293 możemy znaleźć Erica Yuana, który stworzył obecnie szalenie popularną aplikację do komunikacji Zoom.

Urodził się w Warszawie w 1981 roku, w wieku 11 lat wraz z rodziną przeprowadził się do Kanady, gdzie ukończył studia matematyczno-informatyczne na Uniwersytecie w Waterloo. Później przeniósł się do USA, a konkretnie San Francisco, z którym jest związany po dziś dzień. To właśnie tam swoją siedzibę ma Wish. Ukończywszy studiach doświadczenie zdobywał w Microsofcie, Nvidii i Google. Niedługo po odejściu z ostatniej firmy założył wraz z Jamesem Prendergastem i Dannym Zhangiem platformę Wish. Oczywiscie mobilnaFirma prężnie się rozwijała i w międzyczasie Szulczewski dostał nawet propozycję przejęcia biznesu od samego Jeffa Bezosa, czyli właściciela platformy Amazon i obecnie najbogatszego człowieka na świecie (po wieloletnim piastowaniu tego miana przez założyciela Microsoftu Billa Gatesa). Wtedy Bezos na spotkaniu z Szulczewskim zaoferował 10 miliardów dolarów. Do przejęcia nie doszło i widać słusznie, bo firma jest teraz warta o wiele więcej. Obecne wyceny mówią o przedziale od 25 do 30 miliardów, choć jest szansa nawet na 40 miliardów. W takim wypadku przy jego udziałach szacowanych na 18 proc. i biorąc pod uwagę sam Wish, mógłby posiadać majątek w przedziale od 4,5 do nawet 7,2 miliardów dolarów. W przeliczeniu mowa o mniej więcej 17 do 27 miliardach złotych.