Założyciel Huawei: Amerykanie chcieli zabić naszą firmę

Wygląda na to, że Huawei ma już dosyć sytuacji związanej z sankcjami nakładanymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Współzałożyciel chińskiej firmy Ren Zhengfei w odważny sposób skomentował całą sytuację. Jego wypowiedź miała miejsce w przemówieniu związanym z ostatnią sprzedażą firmy Honor – donosi serwis Reuters. Według Zhengfeia, Huawei sprzedało Honor dlatego,Na początku listopada tego roku Huawei poinformowało, iż sprzedaje swoją spółkę-córkę Honor w ręce podmiotu o nazwie Shenzhen Zhixin New Information Technology. Jednostce utworzonej przez wiele różnych przedsiębiorstw. Wszystko to po to, aby Honor mógł wznowić pozyskiwanie komponentów obecnie ograniczonych sankcjami ze strony USA. Nie zabrakło jednak dosadnej wypowiedzi.Zhengfei w wewnętrznej wiadomości pożegnalnej do pracowników Honora przekazał, iż jest świadomy, że. Rząd USA niezmiennie twierdzi, iż Chińczycy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.Co ciekawe, Zhengfei skwitował sprzedaż marki Honor chęcią ochrony wybranych, niczemu winnych pracowników. Współzałożyciel Huawei twierdzi, iż cierpienie przedsiębiorstwa nie może się odbijać na spółce-córce. Na rynku technologicznym zaczęło jednak wrzeć.Najwięksi konkurencji Huawei zwiększyli już swoje zamówienia produkcyjne w nadziei na to, że w przyszłym roku uda im się uzyskać większy udział w rynku. Analitycy szacują, iż. W ten sposób markę wyprzedząHuawei nie chce także, aby sprzedana marka Honor stała się konkurencją chińskiej firmy. Zhengfei apelował o motywacje oraz pracę w skupieniu. Sytuacja wygląda więc naprawdę ciekawie.To także pierwszy,od początku nałożenia na firmę sankcji przez rząd USA.Źródło: Reuters / fot. Macau Photo Agency - Unsplash