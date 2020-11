Najnowsze dane Clickmeeting.



Nauka w szkołach i na uczelniach znów przez pandemię koronawirusa, prowadzona jest zdalnie. Między innymi dlatego w tym trudnym czasie platformy do wideokonferencji i webinarów odnotowują duży wzrost popularności. W przypadku polskiego narzędzia ClickMeeting, jeśli chodzi o liczbę spotkań edukacyjnych, osiągnął on poziom 345 proc. w porównaniu do 2019 roku i 586 proc. w porównaniu do 2018 roku. Z najnowszych danych firmy można też wywnioskować, jak wyglądają typowe zajęcia w szkole, na uczelni, czy też kursie online.



Jeszcze w 2018 roku większość osób nie wyobrażała sobie, że wiedzę będzie zdobywała z domu. Rzeczywistość zmieniła się i edukacja online stała się faktem prawie dla wszystkich. Popularność nauki online z roku na rok rosła jeszcze przed pandemią.





Dłuższe wykłady, więcej uczestników

Na przykład porównując liczbę spotkań edukacyjnych z 2018 do 2019 roku, które odbyły się na platformie ClickMeeting, widać 54 proc. wzrost. Zwiększyła się też liczba aktywnych użytkowników uczących się lub nauczających o 15 proc..Jednak bez porównania większy wzrost miał miejsce w 2020 r.. W tym momencie liczba spotkań online jest o 345 proc. większa niż w 2019 roku i aż o 586 proc. większa niż w 2018 r. W przypadku liczby aktywnych użytkowników obecnie jest ich o 351 proc.w stosunku do 2019 r. i aż 427 proc. więcej w odniesieniu do danych z 2018 r.. Biorąc pod uwagę, że do końca tego roku pozostało jeszcze kilka tygodni, wyniki końcowe będą jeszcze wyższe.Dane dotyczące wykorzystania platformy ClickMeeting pozwalają też określić, jak wyglądają i ile trwają typowe zajęcia: lekcje w szkole, wykłady na uczelni lub kursy. Okazuje się, że w 2020 roku średnia długość spotkania edukacyjnego, czyli trochę ponad dwie godziny zegarowe. Jest to wzrost o 113 proc. w porównaniu do 2018 r. i 120 proc. w odniesieniu do 2019 r. Co więcej, obecnie w zajęciach bierze udział dwanaście osób, podczas gdy rok temu było to sześć, a dwa lata temu dziewięciu uczestników.Popularność nauki online widać też w najczęściej wykorzystywanych funkcjach. Przede wszystkim związane są one z automatyzacją powtarzalnych czynności, czyli na przykład przypomnieniach o spotkaniu wysyłanych mailem. Poza tym zainteresowaniem cieszą się funkcje: prezentacji czy tablicy. Druga z nich to dedykowane dla edukacji usprawnienie umożliwiające notowanie na ekranie, zupełnie jak na tablicy szkolnej. Chętnie stosowane są również: udostępnianie pulpitu czy materiału na Youtube. Warto wspomnieć też o opcji wydania certyfikatu po ukończeniu spotkania. To funkcja, która pozwala na wydanie uczestnikom dokumentu potwierdzającego ich udział w wydarzeniu.