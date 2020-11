Nieskończony Bad Guy z 15 000 coverów to najlepsze, co dziś zobaczysz

Baw się dobrze.

Oto Infinite Bad Guy

Możesz niczego nie klikać - i tak będzie fajnie

Bad Guy to singiel amerykańskiej piosenkarki Billie Eilish, który od zeszłego roku zdaje się nie tracić na popularności. Dość powiedzieć, że od dnia jego premiery, 29 marca 2019 roku, na samym tylko YouTube odtworzono go ponad miliard razy. W tym kontekście nikogo nie powinno specjalnie dziwić zatrzęsienie coverów, jakie do tej pory ukazały się w sieci. Przedstawiciele serwisu należącego do Google postanowili wykorzystać uczenie maszynowe, by 15 000 zróżnicowanych coverów naprawdę świetnej jakości połączyć ze sobą w ramach niezwykłego projektu.Po przejściu na pod adres billie.withyoutube.com rozpocznie się odtwarzanie omawianego tutaj utworu. Wystarczy jednak kliknąć na jeden z hashtagów, aby kontynuować odsłuch w zupełnie innej aranżacji. A musicie wiedzieć, że internauci puszczają wodze fantazji, jeśli chodzi o ich pomysłowość w zakresie interpretacji coverów znanej piosenki. Świadczy o tym ogromna liczba hashtagów widniejących na stronie. Beatboxing? Jest. Parodie? Jasne. Bad Guy wymiauczany przez kota? Również.Oczywiście, niektóre przejścia pomiędzy poszczególnymi wykonaniami są płynniejsze niż inne. Nie spodziewajcie się cudów przeklikując się z wykonania operowego do rapowego. Często będziecie mimo wszystko pozytywnie zaskoczeni. Mnie zdumiewa szeroki zakres interpretacji, jaki prezentują autorzy poszczególnych coverów. Melodia i tekst pozostają te same, ale zmieniają się języki, instrumenty, czasem tempo i inne elementy nieodłącznie kojarzone z niemal powszechnie rozpoznawanym teledyskiem.Jeśli nie podejmiesz żadnej akcji, strona sama zadba o automatyczną zmianę widoków i utworów. Po zakończeniu utworu zobaczysz nowe zestawienie klipów i towarzyszących im aranżacji.Projekt Google to zdecydowanie coś więcej niż tylko playlista coverów. Zwykłe algorytmy nie byłyby w stanie wyrównać ze sobą poszczególnych ścieżek - tempa, tonacje i instrumenty byłyby po prostu zbyt zróżnicowane względem siebie. Gdzie algorytmy nie mogą, tam uczenie maszynowe daje sobie radę.Gdy będziesz miał już dość zabawy, naciśnij pauzę w lewym dolnym rogu ekranu, a Google wyświetli listę wszystkich coverów, które właśnie obejrzałeś. Ponadto, poda kilka statystyk dotyczących Twojej sesji.Źródło: billie.withyoutube.com