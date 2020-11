Bitcoin najdroższy od 2017 roku. Szansa na kolejny rekord

Kryzys światowy dobrze działa na BTC.





Cena Bitcoina jest rekordowo wysoka

Kurs Bitcoina aktualny w momencie publikowania artykułu. | Źródło: Google via Morningstar

Czytaj także:

To początek hossy?

Bitcoin (BTC) jest kryptowalutą budzącą ogromne emocje od chwili wprowadzenia jej do obiegu w 2009 roku. Podczas gdy jedni nazywają ją narzędziem czysto spekulacyjnym i niebezpiecznym, inni zarabiają na niej majątek. W 2010 roku za 10000 BTC kupiono dwie pizze od Papa John's. Z końcem 2017 roku za każdego Bitcoina płacono ok. 19700 dolarów (ok. 74100 złotych). Kurs kryptowaluty od tamtej pory zdążył spaść do poziomu 3200 dolarów w grudniu 2018 roku, ale teraz wspiął się w pobliże historycznej wartości.W momencie tworzenia tego wpisu wartość 1 BTC wynosi 18286 dolarów amerykańskich. Nie dalej jak przedwczoraj osiągnął poziom ok. 18450 dolarów. Mimo prognoz, korekta była jedynie nieznaczna. Kurs Bitcoina umocnił się po tym, jak w zeszłym tygodniu PayPal pozwolił mieszkańcom Stanów Zjednoczonych kupować, przechowywać i sprzedawać cztery kryptowaluty, w tym właśnie Bitcoina.Obserwatorzy rynku kryptowalut sugerują, że fatalny dla gospodarek światowych rok 2020 może być dla Bitcoina tym, czym był dla niego rok 2016. W tamtym okresie byliśmy świadkami hossy prowadzącej do osiągnięcia przez niego rekordowych notowań.Pomimo tego, że przed Bitcoinem przestrzega wiele państwowych instytucji finansowych, w wirtualne pieniądze inwestuje coraz więcej osób. Jakiś czas temu w sieci pojawił się nieoficjalnie rzekomy raport Citibanku, w którym jeden z analityków sugeruje, że za rok BTC może kosztować nawet 300000 dolarów. Wydaje się to kwotą zupełnie nierealną, ale czy 11 lat temu ktokolwiek przypuszczał, że jeden Bitcoin będzie warty dziś niemal 70000 złotych?Źródło: inf. własna