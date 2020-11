Pułapka na melomanów. YouTube z nowymi reklamami dźwiękowymi

O nie...





Reklamy dźwiękowe są niezwykle skuteczne

Coś, z czym nie poradzą sobie adblokery

Sformułowanie "reklamy stają się coraz mądrzejsze" jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. YouTube eksperymentuje nad nowymi sposobami ich serwowania i wygląda na to, że z najnowszym pomysłem nie poradzi sobie żaden bloker - przynajmniej na razie. Nowy rodzaj reklam na YouTube stworzono z myślą o osobach, które w serwisie przede wszystkim odtwarzają muzykę i nie spoglądają na ekran.Osoby, które wykorzystują YouTube do słuchania muzyki rzadko spoglądają na wyświetlacze swoich urządzeń, wynika z komunikatów Google. W związku z tym opracowano nowy format treści marketingowych, dostarczanych wyłącznie za pomocą fonii. Firma opracowała technologię pozwalającą zaszyć dźwięk w obrazie lub pojedynczej klatce obrazu, których wyświetlenie spowoduje emisję określonego komunikatu.Nowy format trafił już do menadżera reklam jakiś czas temu w ramach programu testów alfa. Google podaje, że 75% reklam tego rodzaju "znacząco wpłynęło na poprawę świadomości marki wśród konsumentów. Przedstawiciele firmy z Mountain View oświadczyli, że testerzy pokroju Shutterfly odnotowali wzrost rozpoznawalności reklam o 14%, gdy do wpływania na decyzje zakupowe stosuje się formaty wyłącznie dźwiękowe.Reklamy audio będą dostępne dla marketerów w wersji beta w Google Ads i Display & Video 360.Treści reklamowe emitowane na bazie tej technologii będą trudne do wycięcia przez popularne blokery reklam, przynajmniej na początku ich działania. Sam ten fakt jest dostatecznie dużą zaletą z punktu widzenia reklamodawców, którzy każdego roku tracą ponoć miliardy dolarów na tym, że internauci korzystają z adblokerów.Źródło: Google