Sprzedawcy na Allegro dopłacą do darmowej dostawy Allegro Smart!

Złe wieści dla sprzedających.





Nowy sposób rozliczania kosztów przesyłek Allegro Smart!

0,99 zł brutto – dla zamówień poniżej 100 zł

– dla zamówień poniżej 100 zł 1,99 zł brutto – dla zamówień od 100 zł

"Chcemy dalej rozwijać Allegro Smart!, dlatego musimy wprowadzić zmiany w programie, które z kolei przyczynią się do kolejnych inwestycji w usługę"

Zmian jest nieco więcej

Allegro wprowadzi nowe zmiany dla kupujących i sprzedających na platformach sprzedażowych Allegro oraz na Allegro Lokalnie. Te wejdą w życie 4 i 14 grudnia, a następnie 4 stycznia 2021 roku. Powinny one zainteresować zwłaszcza handlarzy, jednakże wszystkich dotyczyć może w dłuższej perspektywie nowy sposób rozliczania kosztów przesyłek do Paczkomatów InPost w ramach programu Allegro Smart!.Od 4 stycznia koszt przesyłki metodą Allegro Paczkomaty InPost w ramach Allegro Smart! dzielony będzie pomiędzy Allegro i sprzedających. Platforma w dalszym ciągu ponosić będzie większą część kosztu, jednakże do rachunku za usługi Allegro na kontach sprzedających zostanie doliczona opłata:Zmiana dotyczy metody Allegro Paczkomaty InPost, która z dniem 4 stycznia zastąpi metodę Paczkomaty InPost. Ta zostanie usunięta z list metod Allegro Smart!, ale pozostanie aktywna poza tym programem i będzie mogła być udostępniana w cennikach.Sposób rozliczania pozostałych przesyłek Allegro Smart! oraz pozostałe warunki usługi dla sprzedających nie ulegną zmianie.Jeśli sprzedający nie zdecyduje się rozliczać za metodę Allegro Paczkomaty InPost w powyższy sposób – może skontaktować się z Allegro, aby wyłączyć oznaczenie Allegro Smart! dla tej metody dostawy. Będzie ona wciąż dostępna w jego ofertach, ale bez oznaczenia Allegro Smart!.Test funkcji Multiskrytka w aplikacji mobilnej InPostCzy wzrost obciążeń dla sprzedających wpłynie na ceny sprzedawanych przez nich towarów? Zapewne tak, choć w minimalny sposób.Allegro podaje, że obecnie ponad 60% aktywnych ofert na Allegro ma oznaczenie Smart!, w porównaniu do 40% dwa lata temu.- tłumaczą się przedstawiciele Allegro w serwisie Wykop.pl.O wszystkich zmianach wprowadzanych na Allegro począwszy od 4 grudnia przeczytacie w tym miejscu . Warto zwrócić uwagę choćby na nową kategorię w postaci telemedycyny.Źródło: Allegro