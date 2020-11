1 GB internetu za darmo od Orange, na otarcie łez

Pospiesz się z aktywacją.



Wczorajszy mecz Polaków z Włochami w Lidze Narodów był spektaklem wyjątkowo przykrym dla polskich kibiców. Porażka na włoskiej ziemi w stosunku 0-2 mocno utrudniła naszej reprezentacji szanse na awans do turnieju finałowego. Na otarcie łez niespodziankę dla użytkowników smartfonów przygotowała sieć Orange.



Internet za darmo - skromna paczka danych

Firma Orange ogłosiła, że wszyscy klienci sieci korzystający z usług abonamentowych, na kartę oraz użytkownicy Orange Flex mogą odebrać darmową paczke danych opiewającą na 1 GB. Gdyby Polakom udało się strzelić choćby jedną bramkę, pakiet byłby zapewne okazalszy...



Aby odebrać paczkę internetową Orange za darmo należy wysłać SMS o treści GRAMYDALEJ pod numer 233. Opłata za SMS-a będzie zgodna z cennikiem Twojego planu taryfowego i nie przekroczy 20 groszy. Użytkownicy Orange Flex dodatkowe gigabajty odbiorą wpisując GRAMYDALEJ w aplikacji, w zakładce "Kody promocyjne".



Oczywiście na jednym pakiecie da się aktywować tylko jeden pakiet gigabajtów. Na aktywowanie kodu macie czas do 16 listopada, do godziny 23:15. Promocyjne gigabajty będą ważne przez 3 dni, wyłącznie na terenie Polski. Co istotne, zostaną rozliczone przed środkami z Twojego domyślnego pakietu danych.



Źródło: Orange