Po raz pierwszy od 10 lat. YouTube rezygnuje z Rewind

2020 dotknął wszystkich.





YouTube zrezygnuje z Rewind 2020





Po raz pierwszy od dziesięciu lat,który zazwyczaj ukazywał się pod koniec każdego roku. Coroczny hołd dla twórców oraz multimediów, które definiowały najbardziej popularną platformę streamingową został wycofany. Skąd taka decyzja? Powody są proste, ale nic dziwnego, że spora liczba użytkowników może być zawiedziona.Google wydało oficjalne oświadczenie, w którym przyznało, iżFirma nie chce także udawać, że wszystko jest w porządku i tworzyć Rewind 2020 totalnie na siłę. Chociaż w ostatnich latach seria Rewind stała się całkiem popularna, to warto wspomnieć o wydaniu filmu z 2018 roku. Przez moment było to najbardziej “znienawidzone” wideo w serwisie YouTube zMimo ciężkiego 2020 roku, YouTube wierzy, że sam serwis był w stanie pomóc wielu osobom w trudnych chwilach oraz chociaż rozśmieszyć ich przez moment. Od marca 2020 roku YouTube zanotował ogromny wzrost - wszystko to w związku ze światową pandemią koronawirusa. Doszło nawet do tego, że Google musiało ograniczyć odtwarzanie materiałów w konkretnych rozdzielczościachoraz ilością zapytań ze strony użytkowników.Co ciekawe, YouTube w żaden sposób. Można więc założyć, że Google podchodzi do całej sprawy ostrożnie, jednak YouTube bez Rewind nie byłby już takim, jakiego go znamy. Nawet jeśli całość mogłaby zostać znów mocno skrytykowana przez widzów oraz najbardziej wpływowych autorów na platformie.Obecnie nie pozostaje nic innego, jak tylkoŹródło: TheVerge / fot. YouTube