222571145 - co to za numer?

Koniecznie odbierz połączenie.





22 25 71 145 lub +48 22 25 71 145 - nowy numer GIS

Nowy numer 22 25 71 145, z którego nadawany jest komunikat o objęciu kwarantanną osób, które znajdują się w bazie EWP i mają nałożoną kwarantannę.

Pytania o #COVID19 lub wyjaśnienia statusu kwarantanny kieruj na infolinię: 22 25 00 115.@PremierRP @CyfryzacjaKPRM pic.twitter.com/pHm4ByZiMs — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) November 10, 2020

Pamiętaj o pobraniu odpowiedniej aplikacji

Na przełomie października i listopada Polacy masowo otrzymywali połączenia spod tajemniczego numeru 221043705 . W jednym z naszych wpisów wyjaśniliśmy, że to numer telefonu wykorzystywany przez polski sanepid, a odebranie połączenia przychodzącego jest ważne tak ze względu na Wasze bezpieczeństwo, jak i obowiązujące w trakcie pandemii przepisy. Numer ten właśnie zmieniono.Od teraz Główny Inspektorat Sanitarny komunikuje się w sprawie objęcia kwarantanną spod numeru 222571145. Połączenie nawiązywane jest z osobami, których numery trafiły do bazy EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski) i które postanowiono objąć kwarantanną. Informuje o tym GIS za pośrednictwem swojego konta w serwisie społecznościowym Twitter.Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że w razie jakichkolwiek pytań związanych z COVID-19 lub dotyczących samej kwarantanny, należy kontaktować się pod numerem telefonu 22 25 00 115.Po odebraniu telefonu system nakazuje izolację oraz zainstalowanie aplikacji rządowej Kwarantanna Domowa. Aplikację na smartfony z Androidem pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy plików, a w wersji na iOS - z App Store.Przypominamy, że od 30 października nastąpiły zmiany w prowadzeniu kwarantanny w Polsce. Osoby będące domownikami osoby chorej nie otrzymają już telefonu z sanepidu, a kwarantanna będzie miała w ich przypadku charakter automatyczny.Źródło: GIS