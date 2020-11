Google komplikuje zmianę rozdzielczości wideo na YouTube

Dla dobra użytkowników.





Oznaczenia rozdzielczości filmów na YouTube wkrótce mogą zniknąć

Auto (rekomendowane) - najlepsza jakość dopasowana do warunków sieci

- najlepsza jakość dopasowana do warunków sieci Wyższa jakość obrazu - zużywa więcej danych

- zużywa więcej danych Oszczędzanie danych - niższa jakość obrazu

- niższa jakość obrazu Zaawansowane - wybierz konkretną rozdzielczość



Nowy interfejs ustawień jakości wideo w aplikacji YouTube Beta. | Źródło: 9to5google

Po co zmieniać coś, co działa dobrze? Nie wiem, ale uważam, że powinno się o to pytać przedstawicieli firmy Google. Zmianę wyglądu ikon popularnych aplikacji na nowe można wytłumaczyć chęcią odświeżenia ich designu. Z resztą, stare da się łatwo przywrócić za pomocą zaprezentowanej przez nas metody . Dlaczego jednak gigant z Mountain View postanowił rozpocząć eksperymenty z zamianą czytelnego oznaczenia rozdzielczości na YouTube na rzecz wprowadzających zamieszanie opisów?Obecnie zarówno w przeglądarkowej wersji YouTube, jak i aplikacji mobilnej, użytkownik może wybierać pomiędzy zazwyczaj kilkoma czytelnie oznaczonymi rozdzielczościami wyświetlanego obrazu. 4K, 1080p, 720p, 360p i tak dalej - to zupełnie przejrzysty sposób na sygnalizowanie internaucie tego, jakiej jakości nagrań może się spodziewać. Oczywistym jest, że zużycie danych pakietowych w przypadku treści 144p będzie znacznie niższe niż w wypadku 4K. Google uznało najwyraźniej, że to wciąż mało.Niektórzy użytkownicy apki YouTube w wersji beta 15.45.32 zostali objęci programem testowym, w ramach którego dotychczasowe oznaczenia postanowiono zmienić. Ich miejsce zajmują cztery opcje:Prawdopodobnie ktoś wyszedł z założenia, że lepiej dać wszystkim korzystającym z YouTube jedynie cztery pola do wyboru, a zaawansowanym udostępnić większą ich liczbę.