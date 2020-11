VPN w bajecznie niskiej cenie. Oferta na Black Friday od Surfshark

Odblokuj Netflix i popraw swoje bezpieczeństwo.

Promocja na VPN od Surfshark

VPN w dobrej cenie? Proszę bardzo. Jeszcze przed największym szałem zakupowym związanym z Black Friday firma Surfshark przeceniła swoją popularną usługę VPN. Za cenę niższą od ceny kawy w Starbucksie uzyskacie comiesięczny dostęp do rozwiązania nie tylko zwiększającego poziom Waszego bezpieczeństwa w sieci, ale także odblokowującego ofertę Netflixa z 15 krajów na świecie.W ramach najnowszej promocji, cenę dostępu do usługiw opcji 24-miesięcznej ograniczono aż o. Koszt jednego miesiąca korzystania z usługi przy planie na 27 miesiące wynosi teraz zaledwie 8,44 złotych . Co więcej, Surfshark oferuje gratis dodatkowe, bezpłatne 3 miesiące akcesu - kwota w ujęciu miesięcznym staje się dzięki temu jeszcze niższa. To bajecznie niska cena zważywszy na to, że firma nie ogranicza liczby urządzeń, które można podpiąć pod subskrypcję!