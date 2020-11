Czy Netflix stanie się telewizją? Firma planuje zmiany

Nadchodzi funkcja Direct.





Netflix uruchamia funkcję Direct





fot. Sayan Ghosh - Unsplash

Netflix szuka nowych sposobów na to, aby nie tylko przyciągnąć do siebie kolejnych klientów, ale również urozmaicić rozrywkę dla osób obecnie opłacających abonament. Amerykańskie przedsiębiorstwo uruchomiło testowo nową funkcję Direct, która jest swoistym kanałem telewizyjnym na żywo, z wstępnie przygotowanymi treściami wybranymi przez Netflix.Z technicznego punktu widzenia,. Programy dostępne w Direct są pobierane dokładnie z tego samego katalogu treści, do którego mieli dostęp wybrani użytkownicy Netflixa. To bardziej coś na zasadzie stacji radiowej w Apple Music lub Sonos Radio, ale z możliwością sprawdzenia, jaki program będzie nadawany w najbliższym czasie. Podobnie, jak w przypadku stacji radiowych, Netflix Direct nie pozwala na przeskakiwanie do przodu i do tyłu. Użytkownik ma za zadanie jedynie dołączyć do oglądania i kontynuowaćNetflix Direct działa obecnie testowo na terenie Francji, jednak firma będzie chciała– nie poznaliśmy jednak konkretnych dat z tym związanych. Co ciekawe, Direct nie działa w kontekście przesyłania strumieniowego w aplikacjach na smartfony, co wskazuje na to, że Netflix testuje na różne sposoby odbiór swojej nowej funkcji.Jeśli Direct okaże się sukcesem, to może to oznaczać początek nowego rozdziału w ewolucji Netflixa. Firma od lat jest filarem serwisów streamingowych,. Można bowiem w ostatnim czasie usłyszeć sporo narzekania na jakość materiałów oferowanych przez wspomnianą platformę.Źródło: DT / fot. Thibault Penin - Unsplash