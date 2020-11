Plus na kartę ze świetną świąteczną ofertą. 120 GB za 15 zł na 3 miesiące

Jeśli się na niego zdecydujemy, to "Cud internetu" dostarczy nam 120 GB na 90 dni. Nie jest to jednorazowa paczka, a trzy otrzymywane co miesiąc, choć płatność 15 złotych jest jednorazowa w chwili włączenia oferty. W następujących po sobie trzech miesiącach (a w zasadzie co 30 dni) będzie nam łącznie trzykrotnie przyznana dodatkowa pula po 40 GB, co daje właśnie 120 GB. W przeliczeniu za 1 GB wychodzi około 13 groszy. Oferta ważna jest do 31 stycznia 2021 roku i dostępna dla abonentów w taryfach na kartę Nowy Plush, Plus Elastyczny na Kartę i Prosto na Kartę.









Jak włączyć "Cud internetu" w Plusie?

Propozycję Plusa można aktywować na swoim koncie w aplikacji Plus Online, ale też tradycyjną metoda, czyli kodem USSD. Wtedy należy w swoim telefonie wprowadzić numer *136*11*0060# i nacisnąć na ikonę nawiązywania połączenia. Operator z okazji promocji przygotował nawet specjalny trwający pół minuty spot reklamowy, w którym występuje Igor Kwiatkowski znany z występów w Kabarecie Paranienormalni. Jest jego założycielem, ale zakończył współpracę z ekipą kabaretu w grudniu 2017 roku.Źródło i foto: Plus