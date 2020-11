Spada prędkość mobilnego internetu w Polsce. Winna pandemia i obostrzenia

Najnowszy ranking SpeedTest.

Źródło: SpeedTest.pl

Źródło: SpeedTest.pl

Ranking mobilny przygotowany został na podstawie wyników testów sieciach 3G, 4G oraz 5G wykonanych przez użytkowników aplikacji mobilnych. W październiku średnia prędkość pobierania danych w polskich sieciach mobilnych wyniosła 28,50 Mb/s, co przekłada się na spowolnienie rzędu 5,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na pierwszym miejscu z wynikiem 33,6 Mb/s znajduje się Orange. Drugie miejsce należy do T-Mobile (~32,1 Mb/s), a trzecie Play z wynikiem bliskim 25 Mb/s. Poza podium znalazł się Plus (~24,5 Mb/s).Zazwyczaj ranking LTE jest bardzo zbliżony do zestawienia uwzględniającego wszystkie technologie radiowe w sieciach mobilnych, ponieważ ponad 85% stanowią testy wykonane w zasięgu sieci 4G. W październiku prędkość ta w sieciach 4G LTE wyniosła 31,43 Mb/s, co oznacza spowolnienie na poziomie 6,1% względem września. Najszybszy Internet LTE dostarcza Orange (~36,4 Mb/s). Drugie miejsce w zestawieniu należy do T-Mobile (~35,6 Mb/s), a trzecie do Play (~27,7 Mb/s). Poza podium znalazł się Plus z wynikiem ~27,1 Mb/s.Źródło: SpeedTest.pl