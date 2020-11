AliExpress obiecuje szybsze dostawy do Polski

Polacy chętnie kupują w Chinach.

Nowe połączenie lotnicze

- Od początku pandemii zainwestowaliśmy w usprawnienie logistyki, aby w tym trudnym okresie zapewnić naszym klientom jak najlepszą obsługę. Doprowadziło to do znacznego skrócenia czasu dostawy całego asortymentu dostępnego na platformie. Podczas Festiwalu Zakupów 11.11 polscy konsumenci będą mogli dodatkowo skorzystać z szybkiej 3-dniowej dostawy wybranych produktów, które będą wysyłane bezpośrednio do Polski. -

Już za kilka dni AliExpress, globalna platforma e-commerce, rozpoczyna właśnie Międzynarodowy Festiwal Zakupów 11.11. Przy okazji zapowiedziano jeszcze szybsze dostawy. Promocja rozpocznie się 11 listopada o godzinie 9:00 i potrwa do 13 listopada do godziny 9:00.Płynne i coraz szybsze dostawy podczas festiwalu 11.11 realizuje Alibaba Group Cainiao Smart Logistics Network we współpracy z lokalnymi partnerami -W sierpniu 2020 Cainiao uruchomiło nowe połączenie lotnicze, która przyspieszyło średni czas dostawy między Chinami a Polską o ponad 80% w porównaniu do ubiegłego roku. Wybrane towary docierają do polskich konsumentów. Użytkownicy standardowej metody wysyłki AliExpress mogą również skorzystać z dostawy do ponad 9 tysięcy paczkomatów InPost w całej Polsce.komentuje Gary Topp, prezes AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią.Festiwal Zakupów 11.11 rozpocznie się na platformie AliExpress 11 listopada o godzinie 9:00 i potrwa do 13 listopada do godziny 9:00. Cały asortyment będzie objęty rabatem w wysokości nawet do 70 proc.