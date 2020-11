Internet w Plusie: dostęp do 5G w cenie abonamentu

Rusza świąteczna promocja Plus Internet.

Początek listopada to tradycyjnie start wielu świątecznych kampanii promocyjnych, nie inaczej jest w Plusie. Operator zapowiedziałwszystkim klientom, którzy do początku stycznia wybiorą nową ofertę. Osoby, które podpiszą umowę w tym czasie będą mogły korzystać z sieci 5G przez cały okres trwania umowy, niezależnie od wysokości wybranego abonamentu.W nowej świątecznej promocji Plus podwaja także pakiety gigabajtów przez całą umowę wszystkim, którzy wybiorą abonament za minimum 40 zł miesięcznie. Plus daje wszystkim nowym klientom oferty Plus Internet: abonament 40 zł = 90 GB (zamiast 45 GB), 50 zł = 120 GB (zamiast 60 GB), 70 zł z = 200 GB (zamiast 100 GB).Dodatkowo, nowi użytkownicy oferty Plus Internet otrzymają jeden miesiąc gratis, natomiast klienci, którzy zmienią dostawcę Internetu na ofertę Plus będą zwolnieni z opłat przez pierwsze trzy miesiące. Klienci, którzy zdecydują się na abonament za 70zł/mies. będą mogli korzystać z TIDALA przez 24 miesiące bez opłat.