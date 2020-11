221043705 - co to za numer? Koniecznie odbierz telefon

To pilna sprawa.





221043705 - czyj to numer?

UwagaW ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej uruchomiliśmy automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny. +48221043705 z tego numeru osoby usłyszą dedykowany komunikat dotyczący objęcia kwarantanną i możliwości pobrania zaświadczenia. @GIS_gov @PremierRP @MC_GOV_PL pic.twitter.com/lFEOlwzjYy — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) October 31, 2020

Telefon nie zadzwoni w każdym przypadku

Minister @a_niedzielski w #KPRM: Zmiany w procesie prowadzenia kwaranatanny - domownicy osoby chorej nie będą musieli czekać na telefon z sanepidu. Przyjmujemy, że kwarantanna będzie miała charakter automatyczny - jeśli macie współdomownika z dodatnim testem, to zostańcie w domu. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 30, 2020

Wiele osób wyznaje zasadę nie odbierania połączeń telefonicznych od numerów zastrzeżonych. Niektórzy nie odbierają również telefonów z numerów, których nie mają w swoim spisie kontaktów. W obliczu powyższych faktów mam dla Was bardzo ważną informację: dopiszcie sobie do swej książki telefonicznej numer 22 104 37 05 i liczcie na to, że do Was nie zadzwoni.W sieci coraz częściej pojawiają się pytania o numer telefoniczny 221043705 lub +48221043705, spod którego do Polaków wykonywana jest w ostatnim czasie spora liczba połączeń. Co to za numer? To numer telefonu Sanepidu. Domyślacie się już zapewne, że chodzi o kwestie związane za pandemią, a konkretnie koniecznością izolacji.W ramach digitalizacji inspekcji sanitarnej polski rząd uruchomił automatyczne powiadomienia o nałożeniu kwarantanny. Po odebraniu połączenia od podanego wyżej numeru Polacy usłyszą dedykowany komunikat dotyczący objęcia kwarantanną i możliwości pobrania stosownego zaświadczenia.Po odebraniu telefonu system nakaże izolację oraz zainstalowanie aplikacji rządowej Kwarantanna Domowa. Aplikację na smartfony z Androidem pobierzecie za pośrednictwem naszej bazy plików, a w wersji na iOS - z App Store.Przedwczoraj zmieniono proces prowadzenia kwarantanny w Polsce. Osoby będące domownikami osoby chorej nie otrzymają już telefonu z sanepidu, a kwarantanna będzie miała charakter automatyczny.1 listopada Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 17 171 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem.Źródło: Gov.pl