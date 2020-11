Boty deepfake rozbierają tysiące kobiet. Wystarczy jedna wiadomość

Skala procederu jest niepokojąca.





Boty na Telegramie rozbierają kobiety

Sensity

W ubiegłym roku ogromne zamieszanie wśród internautów i w mediach wywołała aplikacja DeepNude i podobne narzędzia, wykorzystujące technologię sztucznej inteligencji do "rozbierania" kobiet na zdjęciach. Sztuczna inteligencja bazowała na otwartoźródłowym algorytmie pix2pix, opracowanym na Uniwersytecie Kalifornijskim w 2017 roku. Twórca "nakarmił" SI zdjęciami 10 000 kobiet, których "walory" były we względnie realistyczny sposób nakładane na przerabiane zdjęcia - w taki sposób, aby jak najlepiej pasowały do danej fotografii. Narzędzie DeepNude Online zostało błyskawicznie deaktywowane w atmosferze skandalu, a świat zaczął się zastanawiać, czy tego rodzaju programów nie powinno się banować. Teraz, dyskusja o DeepNude powraca za sprawą wydarzeń w obrębie komunikatora Telegram.Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zodkryli na platformie komunikacyjnej Telegram niezwykły "ekosystem" botów korzystających z technologii deepfake AI. Zasada ich działania jest niezwykle prosta. Internauta musi w rozmowie z botem wysłać zdjęcie kobiety, którą chce pozbawić odzienia, a bot po chwili odpisuje, przesyłając przerobione zdjęcie. Użytkownicy często przesyłają botom fotografie osób publicznych, jednakże nie da się stwierdzić, czy sztucznej inteligencji nie "karmi się" także prywatnymi materiałami graficznymi. Wydaje się, że odpowiedź na tę wątpliwość jest jednoznaczna. Sugeruje to z resztą sonda przeprowadzona na jednym z kanałów Telegrama wykorzystywanym do dzielenia się pikantnymi fotkami.