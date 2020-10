Butoskarpetki Skinners 2.0. Przełomowe obudowie z Kickstartera także z wysyłką do Polski

Xiaomi Mijia Cardiogram T-Shirt), ale koncept jest na tyle świetny, że wychwalały go nawet wielkie międzynarodowe technologiczne portale. Co jest takiego intrygującego w tym pomyśle? Przede wszystkim można używać Skinners 2.0 jako zwykłych butów, mimo tego że mają bardzo kompaktowe wymiary oraz niewielką wagę (160 g) i da się je zwijać jak skarpetki. Zapewne pomyśleliście, że w takim wypadku nie mogą być wodoodporne, ale nic bardziej mylnego. Skinners 2.0 zostały pokryte mocnym materiałem o grubości 3 mm, który zapewnia bardzo dobrą przyczepność nawet na mokrych powierzchniach, trwałość i nie przepuszcza wody.



Teoretycznie, to tylko buty wyglądające jak skarpetki bez jakiś funkcji smart (w przeciwieństwie np. do), ale koncept jest na tyle świetny, że wychwalały go nawet wielkie międzynarodowe technologiczne portale. Co jest takiego intrygującego w tym pomyśle? Przede wszystkim można używać Skinners 2.0 jako zwykłych butów, mimo tego że mają bardzo kompaktowe wymiary oraz niewielką wagę (160 g) i da się je zwijać jak skarpetki. Zapewne pomyśleliście, że w takim wypadku nie mogą być wodoodporne, ale nic bardziej mylnego. Skinners 2.0 zostały pokryte mocnym materiałem o grubości 3 mm, który zapewnia bardzo dobrą przyczepność nawet na mokrych powierzchniach, trwałość i nie przepuszcza wody.



Górna część, która wygląda już bardziej jak skarpetka i wygląda jakby nie chroniła przed wodą, ale producent nie określił, czy to tylko częściowa wodoodporność, więc może także ten element nie jest na nią podatny. Za to całość dopasowuje się anatomicznie do stopy, można je prać normalnie w pralce i została wykonana w taki sposób, aby zapobiegać powstawaniu przykrych zapachów. Producenci chwalą Skinners 2.0 jako świetny wybór obuwia do pieszych górskich wycieczek, biegania, uprawiania sportu na siłowni czy jogi, biwakowania lub po prostu podróży. Sprawdzą się nawet podczas pływania, dając ochronę dla naszych stóp, które normalnie byłyby narażone na otarcia czy ewentualne drobne rany po kontakcie z kamieniami albo innymi podwodnymi obiektami.





Wiele rozmiarów i kolorów do wyboru

Buty Skinners 2.0 powinny wystarczyć na 800 km i wcześniej się nie zużyć. Ekipa za nie odpowiedzialna nie ma na calu całkowitej eliminacji zwykłego obuwia (tym bardziej, że widać brak nadawania się Skinners na bardzo niskie temperatury), ale ergonomicznego i wygodnego uzupełnienia przy części sytuacji. Do wyboru jest 8 kolorów i 7 rozmiarów, przy czym można je uznać za częściowo uniwersalne z powodu pewnej podatności na rozciąganie. Projekt można wesprzeć. Jedna para wraz z wkładką i etui kosztuję około 174 złote, dwie 328, pięć 772, a dziesięć par 1466 złotych (były też warianty z większą zniżką, ale część już wyprzedano). Wysyłki (także do Polski) będą odbywać się w styczniu 2021 roku.Źródło i foto: Skinners Technologies