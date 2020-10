Kobieta zamówiła w McDonald's przez Uber Eats... Sam keczup

Tak wygląda efekt nietypowego zamówienia i jego wydrukowany opis / foto. Jody Poole - jaimonee @ imgur



Sytuację opisał mąż wspominanej kobiety i dołączył jako dowód zdjęcie. Jak zrelacjonował lokalnemu dziennikarzowi - "Moja żona była dziś rano na kacu i pomyślała, że zamówienie hamburgera z McDonald’s pomoże. Jest typem osoby, która modyfikuje klasyczne dania -bez pikli, bez cebuli itp. Więc ostatecznie zamówiła właśnie to. Wysłali nam dosłownie dwie paczki keczupu!" Co ciekawe, opisywana w niektórych mediach jako "historia zza ocenu", co sugeruje przede wszystkim USA, tak naprawdę rozegrała się w Kanadyjskim Toronto.

W dobie pandemii koronariusa i wiążących się z tym restrykcji, zamówienia gotowego jedzenia z dostawą do domu stały się o wiele bardziej popularne. Jeśli mają taką możliwość, to niektórzy ludzie zdecydowanie częściej niż wcześniej (nierzadko po raz pierwszy) robią też zwykłe zakupy jak ze sklepu spożywczego czy supermarketu, ale w firmach, która oferują dostarczenie wprost pod drzwi. Mimo wszystko samotny keczup z McDonald’s jest kuriozalny. Tym bardziej, że normalnie jest dodawany w gratisie do frytek, a dostawa z Uber Eats też swoje kosztuje.





Mina pracownika McDonald’s - zapewne bezcenna

Ciekawe, jaką minę miał pracownik, który realizował w McDonald’s to dziwne zamówienie. Zapewne miał niezły ubaw. Jednak wywiązał się z niego wzorowo. Jak widzimy na załączonym wydruku, hamburger bez bułki, musztardy, cebuli, pikli (marynowanych ogórków) i bardzo dziwnie opisanego samego mięsa (jako pierożek czy pasztecik), to w zasadzie sam keczup. Ba, nawet dwa keczupy, a nie jeden! To już coś nadprogramowego gratis, podwojony obiekt zamówienia!Źródło: BlogTO / Foto tytułowe: McDonald's