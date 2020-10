Praca marzeń: Opera płaci 36 tysięcy złotych za surfowanie po Internecie

Kupa pieniędzy za "klikanie w komputer".





Opera płaci krocie za posadę marzeń

"Pracując nad naszymi przeglądarkami często skupiamy się na analizie liczb i wykresów oraz na utrzymaniu anonimowości naszych użytkowników. Teraz postanowiliśmy oddać im głos. Chcemy zobaczyć kim naprawdę są. Można powiedzieć, iż pragniemy poznać nielukrowaną prawdę"

Jak zostać "surferem Internetu"? Aplikacja

Szukacie dobrze płatnej pracy, ale najchętniej całe dnie spędzalibyście przed komputerem, przeglądając Internet? Świetnie się składa, bowiem Opera szuka osoby, która zostanie zawodowym "surferem internetu". Szczęśliwiec może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 8 tysięcy euro (ok. 36 tysięcy złotych) za dwutygodniowy okres pracy. Brzmi kusząco? Czytajcie dalej.Marzysz żeby ktoś zapłacił Ci za przeglądanie Internetu bez wyraźnego celu? Zainteresuj się ofertą pracy opublikowaną przez producenta lubianej przeglądarki internetowej. Twórcy norweskiego narzędzia rozpoczynają rekrutację na prawdopodobnie najłatwiejszą pracę na świecie.– mówi Maciej Kocemba, Product Director w Operze.Intrygujące, prawda? Na czym zatem miałaby polegać praca? Do obowiązków "Surfera Internetu" w trakcie dwutygodniowego okresu pracy należało będzie przeglądanie najbardziej odległych zakątków sieci oraz wykonywanie zadań powierzonych przez zespół mediów społecznościowych Opery oraz użytkowników przeglądarki. Tylko tyle.Na początek złe wieści dla wielu czytelników. Aplikować na stanowisko może wyłącznie osoba pełnoletnia. Na pocieszenie: miejsce zamieszkania kandydata nie jest ważne, w związku z czym o stanowisko mogą ubiegać się także Polacy.Zamiast tradycyjnego procesu rekrutacyjnego, zainteresowani zostaną poproszeni o przesłanie krótkiego (trwającego od 15 do 60 sekund) materiału wideo w języku angielskim, w którym opowiedzą o najbardziej dla nich znaczącym momencie związanym z przeglądaniem sieci. Kandydaci mogą opowiedzieć o wszystkim, począwszy od komicznego incydentu, po śmiertelnie poważny szok jakiego doznali przed ekranem.Wynagrodzenie w wysokości 36 tysięcy złotych z pewnością poprawi humor pracownika. Z drugiej strony, coś czuję, że wieść o akcji rozniesie się viralowo po sieci...Źródło: Opera