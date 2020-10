W Peru odkryto gigantyczny rysunek kota. Ma ponad 2000 lat

Aż dziwne, że odkryto go dopiero teraz.





Kocur gigant

Zapewne kojarzycie tak zwane „rysunki z Nazca”, ogromne systemy linii przypominające kształtem zwierzęta, rośliny lub figury geometryczne pozostawione tysiące lat temu przez ludność zamieszkującą tereny dzisiejszego Peru. Jeśli nie w Internecie, to prawdopodobnie za sprawą jednego z telewizyjnych dokumentów mieliście okazje ujrzeć peruwiańskie gigantyczne rysunki ptaków, pająków, drzew, kwiatów, i nie tylko. Teraz archeologowie odkryli kolejny taki rysunek – przedstawiający kota.Co ciekawe nowo odkryty rysunek kota, mierzący aż… 37 metrów długości, cały czas znajdował się tuż pod naszymi nosami. Zlokalizowany jest on bowiem na zboczu góry, która stanowi punkt widokowy będący idealnym miejscem do podziwiania „rysunków z Nazca” położonych w okolicy. Przez przypadek zauważyli go robotnicy pracujący nad rozbudową wspomnianego punktu widokowego.Dlaczego aż do dziś wizerunek kota uniknął odkrycia? Zapewne dlatego, że na przestrzeni lat za sprawą erozji gleby zdążył mocno wyblaknąć. Niemniej, gigantyczny rysunek został już odrestaurowany, dzięki czemu teraz każdy może mu się dobrze przyjrzeć., bo tak fachowo nazywają się rysunki tego typu, znajduje się jakieś 400 kilometrów na południe od Limy, stolicy Peru. O tym, że przedstawia on właśnie kota, świadczą wyraźnie widoczne cztery łapy, ogon oraz charakterystyczne dla tego zwierzęcia szpiczaste uszy. Cóż, peruwiańskie myszy mają się czego bać.