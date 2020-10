Podróbki na Allegro. Jestem w szoku, że wciąż można je tam kupić

Czy problem kiedyś zniknie?

Co grozi za handel podróbkami? Odpowiedź znajdujemy w art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej. Osoba uznana za winną wprowadzenia towaru podrobionego o obrotu musi liczyć się z karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Jeśli handel podróbkami stanowi stałe źródło dochodu, kara może zostać podwyższona do 5 lat pozbawienia wolności. Wertując Internet trudno nie oprzeć się przekonaniu, że za sprzedaż podrabianego towaru i za naruszenia dokonywane w zakresie prawa własności intelektualnej nie grozi w Polsce absolutnie nic.Allegro to bez wątpienia najpopularniejsza w Polsce platforma sprzedażowa. Można tam kupić w zasadzie wszystko - od nietypowych śrubek i praktycznych trytytek, przez elektronikę użytkową, po warte wiele milionów złotych nieruchomości. Przeglądając nieprzebrane zasoby serwisu napotkać się można także na oferty, które w takim miejscu widnieć nie powinny. Mowa oczywiście o wszelakiej maści podróbkach (ubrań, urządzeń elektronicznych) oraz treściach naruszających prawa własności intelektualnej (konta z grami, oprogramowanie). Komentujący ten stan rzeczy internauci często wysuwają w stronę Allegro oskarżenia o bierną postawę. Czy słusznie?Pamiętacie, gdy Mateusz dla hecy kupił podejrzanie tani smartfon z Allegro? Wydał wtedy 288 złotych na urządzenie sprzedawane jako " Inteligentny Telefon 8G + 256G P30 Pro ". Mimo nazwy ewidentnie inspirowanej nazwą flagowca marki Huawei z 2019 roku, towar ten trudno jest określić mianem podróbki. Co najwyżej, chiński producent taniego sprzętu chciał nabrać kilku kupujących, którzy w na fali popularności Huawei P30 Pro zechcą kupić sobie P30 Pro, "bo to pewnie to samo". Osobną kwestią pozostaje to, że zdjęcia publikowane na aukcji wprowadzają konsumenta w błąd.

Rzeczywistość. | Źródło: mat. własny z AllegroInnym procederem szalenie popularnym na Allegro jest handel kontami z grami. Sprzedawcy notorycznie oferują jedno konto dziesiątkom osób, działając tym samym na szkodę platform dystrybucji cyfrowej. Ogólne Warunki Użytkowania stanowią jasno: konto jest własnością usługodawcy, podobnie jak znajdujące się na nim gry. Kont takich odsprzedawać nie można. Wczoraj pisaliśmy o sprawie 32-latka z powiatu gliwickiego, który dostał 130 zarzutów za handel kontami z grami . Postawienie zarzutów było możliwe dzięki mocnemu materiałowi dowodowemu oraz współpracy ze "znanym portalem aukcyjnym" i podmiotem reprezentującym pokrzywdzonego. Z początkiem roku głośna była sprawa 24-latka z Piekar Śląskich, któremu postawiono 7 tysięcy zarzutów . W świetle powyższych, dlaczego Allegro wciąż pozwala na tego rodzaju proceder i nie zakaże handlu kontami, tłumiąc problem w zarodku?Policja chwali się swoim wielkim sukcesem, tymczasem na Allegro w kwestii handlu kont z grami zupełnie po staremu. | Źródło: mat. własny z AllegroJeśli chcieliście sobie kupić kiedyś elektronikę użytkową, zapewne widzieliście, że obok produktów sprzedawanych w sklepach odrobinę niższych od sklepowych, na Allegro widnieją także produkty w szokująco niskich cenach. Przykład? Proszę bardzo. Słuchawki Jabra Elite Active 65t w autoryzowanym sklepie Jabra na Allegro kosztują 449 złotych. Sklep Media Markt sprzedaje je za 379 złotych. Tymczasem, na jednej z aukcji słuchawki Jabra Elite Active 65t kupić można za 105 złotych, na co skusiło się już 6 osób. Co tak naprawdę kupiły? Odpowiedzią jest jedna z ocen sprzedaży, zobaczcie:

"No cóż, tańsza chińska podróbka. Szału nie ma. Plus w mojej lewej coś lata luzem i słuchać jak się obija o obudowę. Można kupić coś lepszego."

Co robi Allegro, by zwalczyć problem? Zapytaliśmy

"Allegro jest świadome tego wyzwania i od wielu lat podejmuje wiele inicjatyw prowadzących do ograniczenia tego zjawiska.

W Allegro od 16 lat działa program Współpraca w Ochronie Praw (WOP), służący ochronie własności intelektualnej, w tym także eliminacji ofert sprzedaży przedmiotów i usług niezgodnych z prawem. Do programu przystąpiło już ponad 1,6 tysiąca marek, które wspólnie z zespołem ekspertów Allegro dbają o to, aby do sprzedaży na platformie nie trafiały przedmioty nielegalne. Obecnie w programie biorą udział przedsiębiorstwa między innymi z sektora wysokich technologii, mody, elektroniki, motoryzacji, kosmetyków, z którymi serwis pozostaje w ścisłym kontakcie. Właściciele praw, którzy nie przystąpili jeszcze do Programu WOP, mogą skontaktować się z serwisem poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie.

Dzięki WOP, wspólnie z markami chronimy:

prawa właścicieli marek,

sprzedających przed prawnymi konsekwencjami, często nieświadomie dokonywanych naruszeń,

kupujących przed zakupem towarów naruszających prawo.

Zgłoszeń ofert do weryfikacji mogą dokonywać także inni klienci, nie tylko marki. Do czego bardzo zachęcamy i dokładnie analizujemy wszystkie zgłoszenia. Co bardzo ważne, my sami zgłaszamy się w tej sprawie do marek!"

"Nie kierujemy się tylko "ceną" bo nigdy nie możemy mieć pewności, że ktoś nie postanowił zrobić mocnej promocji. Tydzień temu podczas Smart! Week na Allegro było sporo obniżek o 50, nawet o 70% - to nie może być wyznacznikiem. W przypadku towarów nieoryginalnych kluczowa jest ocena eksperta właściciela praw marki i taką ocenę zostawiamy naszemu partnerowi, który zrobi to zdecydowanie lepiej. To on sprawdza czy dany produkt faktycznie narusza jego prawa. Proszę podesłać link, a my zgłosimy to do producenta/dystrybutora."





Dla Allegro niska cena nie jest dowodem tego, że sprzęt jest podróbką. Najwyraźniej opinie kupujących również. | Źródło: mat. własny z AllegroOcena sprzedaży pochodzi z 11 października.Tani Windows 10 na Allegro to plaga, z którą od lat zmaga się Microsoft. Z jakim efektem? Niestety, dość mizernym. Czy za 10 złotych da się kupić legalny system? Allegro ofert nie usuwa, więc można pomyśleć, że tak. Czy aby na pewno? Przedstawiciele firmy z Redmond mają na ten temat zupełnie odmienne zdanie.Jak się zaraz dowiecie, dla Allegro niska cena produktu nie musi być podstawą do niepokoju. To może być promocja. Tymczasem, kupno Windowsa 10 w tej cenie to proszenie się o bycie wezwanym na policyjne przesłuchanie. | Źródło: mat. własny z AllegroPrzykłady "śliskich" ofert można mnożyć - występują w niemal każdym dziale, a niektóre są nawet promowane.Tosą oryginalne okulary Ray-Ban. Inaczej, byśmy ich nie widzieli na Allegro, prawda? | Źródło: mat. własny z AllegroSprzedający pisze "ala Rolex". Czy to wystarczy, aby legalnie można było sprzedać podrabiany zegarek? | Źródło: mat. własny z AllegroNie omieszkałem wystosować do serwisu Allegro kilku pytań związanych z handlem podrobionymi towarami na omawianej w tym miejscu platformie sprzedażowej. Przy okazji poruszyłem temat łamanych tam nieustannie praw własności intelektualnej. Moje wątpliwości rozwiewał Marcin Gruszka, PR Product Manager Allegro.Słuchawki Jabra za 1/3 ceny. Promocja? Niekoniecznie. | Źródło: mat. własny z Allegro