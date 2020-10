Napisał zwolnienie w dzienniku elektronicznym. 16-latek odpowie przed sądem

Grozi mu poważna kara.

Co grozi za zmianę ocen w dzienniku elektrycznym lub dokonywanie w nim innych modyfikacji? Boleśnie przekonał się o tym 16-latek z Mysłowic, który włamując się do wirtualnego dziennika postanowił zwolnić się z dwóch ostatnich lekcji w szkole. Nastolatek wpadł wyłącznie ze względu na... fatalną znajomość języka polskiego.Komenda Miejska Policji w Mysłowicach zatrzymała 16-latka, któremu sąd rodzinny postawi teraz odpowiednie zarzuty.- czytamy w komunikacie opublikowanym przez mysłowicką policję.

"Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2."

Nieletni popełnił błąd ortograficzny, wpisując w dziennik słowo "dwuch". Jego opiekun zaprzeczył jakoby to on miał zwolnić go z lekcji. Nierozsądne działanie młodzieńca podpada pod artykuł 267 par. 1 Kodeksu Karnego. Stanowi on:KMP w Mysłowicach ustaliła, że nie jest to pierwsze naruszenie prawa, jakiego dopuścił się 16-latek. Konsekwencją jego działań może być teraz pobyt w ośrodku poprawczym lub wychowawczym.Każdy, kto ulega pokusie poprawy swojej sytuacji w szkole nie za pomocą zwiększenia stanu wiedzy, a tego rodzaju oszustwa, naraża się na poważne konsekwencje prawne. Przed sądem stanąć można także za podrobienie czyjegoś podpisu. Jeśli zawitaliście tu wyszukując powyższą frazę w Google, apeluję: odstąpcie od swego "światłego" pomysłu.