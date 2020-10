Tak przed laty wyglądały popularne strony internetowe. Pamiętasz je?

Internetowa podróż w czasie.

Na przestrzeni ostatnich trzech dekad Internet przeszedł kolosalną rewolucję na wielu płaszczyznach. Jeżeli podobnie jak ja pamiętacie jeszcze lata 90' ubiegłego wieku, to zapewne zgodzicie się ze stwierdzeniem, że z perspektywy czasu nawet najpopularniejsze strony internetowe wyglądały tak, jakby projektował i tworzył je dzisiejszy 10-latek. Czy jednak aby na pewno jesteście w stanie przypomnieć sobie ich design? Chciałbym odświeżyć Waszą pamięć.Jeśli komukolwiek wydaje się, że podzielę się teraz osobistą kolekcją zrzutów ekranów, które robiłem na przestrzeni ostatnich 23 lat, mam złe wieści. Skorzystałem z popularnych witryn internetowych, umożliwiających przejrzenie archiwalnych materiałów publikowanych swego czasu w sieci, a także galerii obrazów z internetowego Web Design Museum. Za każdym razem starałem się wyszukać możliwie najstarsze dostępne materiały. Gotowi? Zaczynamy.

Źródło: Web Design Museum

Google (1998)

Apple (1998)

Amazon (1999)

Netflix (2003)

Facebook (2004)

YouTube (2005)

Popularne strony polskie

Gazeta.pl (1996)

Onet, Optimusnet (1997)

Filmweb (1999)

Allegro (2000)

Wirtualna Polska (2001)

Kurnik.pl (2001)

Instalki.pl (2004)

Źródło: Web Design MuseumŹródło: Web Design MuseumŹródło: Web Design MuseumŹródło: Web Design MuseumŹródło: Web Design MuseumŹródło: Web Design MuseumŹródło: mat. własny z Wayback MachineŹródło: mat. własny z Wayback MachineŹródło: mat. własny z Wayback MachineŹródło: mat. własny z Wayback MachineŹródło: mat. własny z Wayback MachineŹródło: mat. własny z Wayback MachineŹródło: mat. własny z Wayback MachineZapewne nie wymieniłem powyżej wszystkich witryn, które odwiedzaliście i pamiętacie z czasów swojej młodości. Chcecie odbyć sentymentalną podróż do przeszłości? Odsyłam do Wehikułu Czasu (Wayback Machine) umieszczonego na popularnej witrynie Internet Archive. Znajdziecie go pod tym adresem Źródło: webdesignmuseum , waybackmachine