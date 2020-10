Zaczęło się. 32-latek dostał 130 zarzutów za handel kontami z grami

Przyszła kryska na matyska.

Przeglądając ofertę platformy sprzedażowej Allegro zapewne niejednokrotnie natknęliście się na oferty sprzedaży kont z grami. Odsprzedaż tego rodzaju jest oczywiście sprzeczna z ogólnymi warunkami użytkowania platform dystrybucji cyfrowej, ale chętnych na zbijanie w ten sposób kapitału nie brakuje. Wygląda na to, że procederem w końcu zainteresowała się polska Policja.Śląska Policja informuje, iż policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zebrali materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie blisko 130 zarzutów popełnienia przestępstwa 32-latkowi z powiatu gliwickiego. Mężczyzna jest podejrzany o nielegalne rozpowszechnianie gier w wersji cyfrowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.Gliwiccy policjanci donoszą, iż mężczyzna kupował gry w wersjach elektronicznych, by późniejw Internecie. Swoje działania prowadził w latach 2015-2020.

Gry na Steam, Origin i Epic Games Store nie są Wasze

Nielegalny handel kontami z grami kwitnie na Allegro w najlepsze. Od lat. | Źródło: mat. własny z AllegroPostawienie zarzutów było możliwe dzięki mocnemu materiałowi dowodowemu oraz współpracy ze znanymi podmiotem reprezentującym pokrzywdzonego. Allegro nie chce być już nazywane "portalem aukcyjnym", a "platformą sprzedażową", ale w źródłowym komunikacie Policji chodzi zapewne właśnie o Allegro.Poszkodowana firma wyceniła swoje straty na ok. 30 tysięcy złotych.Zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych, mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.Pamiętacie o tym? Gry, które kupujecie na platformach dystrybucji cyfrowej są Wam jedynie dożywotnio użyczane. W związku z tym nie macie prawa do ich dalszej odsprzedaży. W znacznie lepszej sytuacji znajdują się gracze konsolowi, na których to odsprzedaż gier w wersji fizycznej nie jest zakazana. Z całego serca polecam Waszej uwadze lekturę wpisu " Nie opłaca się kupować gier na PC, konsolowcy mają lepiej ", gdzie temu problemowi poświęciłem nieco więcej uwagi.Źródło:, zdj. tytułowe Wikimedia Commons/Stiopa [