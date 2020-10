mBank zapowiada nowości: aplikacja Junior i karta mobilna

Nowości dla najmłodszych.



mBank poinformował, że poszerza ofertę produktową o kartę mobilną i uzupełnia rachunek Junior o dopasowaną do niego aplikacją mobilną. Karta dostępna będzie dla klientów banku już od 15 października, a aplikacja ma być dostępna w późniejszym terminie.



Aplikacja mBank do konta Junior

W lutym br. mBank wprowadził do oferty rachunek Junior dla dzieci poniżej 13. roku życia. Jest on dostępny dla wszystkich dorosłych, którzy są klientami banku. Wraz z kontem, rodzic może założyć dziecku pierwszą kartę płatniczą.



Teraz bank deklaruje uzupełnienie konta Junior o aplikację mobilną. Na początek określenie salda rachunku i sprawdzenie historii będą podstawowymi funkcjami aplikacji, choć mBank zapowiada dalszy rozwój.



mBank poinformował, że poszerza ofertę produktową o kartę mobilną i uzupełnia rachunek Junior o dopasowaną do niego aplikacją mobilną. Karta dostępna będzie dla klientów banku już od 15 października, a aplikacja ma być dostępna w późniejszym terminie.W lutym br. mBank wprowadził do oferty rachunek Junior dla dzieci poniżej 13. roku życia. Jest on dostępny dla wszystkich dorosłych, którzy są klientami banku. Wraz z kontem, rodzic może założyć dziecku pierwszą kartę płatniczą.Teraz bank deklaruje uzupełnienie konta Junior o aplikację mobilną. Na początek określenie salda rachunku i sprawdzenie historii będą podstawowymi funkcjami aplikacji, choć mBank zapowiada dalszy rozwój.