Facebook idzie na wojnę z antyszczepionkowcami. Pseudonaukowe treści będą kasowane

Facebook nie chce być kojarzony z fake newsami

Źródło: Facebook

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że w sieci wręcz roi się od kłamliwych i pseudonaukowych treści . Zbierają one żniwo na internautach, którzy nie do końca są w stanie rozróżnić prawdę od fałszu, co powoduje dalsze rozprzestrzenianie się np. teorii spiskowych. Facebook chce z tym walczyć.Praktycznie od początku globalnego problemu rozpoczęto próby przeciwdziałania zachowaniom mogącym wprowadzać w błąd. Jak się jednak okazuje – to za mało. Społecznościowy gigant poinformował właśnie o zaimplementowaniu zakazów publikowania reklam negujących zasadność szczepień przeciwko grupie i innym chorobom.Facebook tłumaczy swoją decyzję tym, że wpisy wstawiane przez przeciwników szczepień straszą użytkowników. Ci z tego powodu zaczynają unikać profilaktycznego środka zdrowotnego. Jako że obecnie takich pseudonaukowych treści pojawia się więcej, to i przeróżne organizacje zdrowotne zaczęły wymuszać na platformie wprowadzenie pewnych ograniczeń.Pojawi się takżei zawierająca porady i wskazówki odnośnie całego procesu:Media społecznościowe to przecież. Facebook po raz pierwszy postanowił tak stanowczo podejść do tego problemu. Od teraz niemal wszystkie treści „zniechęcające ludzi do szczepień” będą usuwane lub blokowane przez pracowników lub algorytmy sztucznej inteligencji.Miejmy nadzieję, że takie posunięcie przyniesie oczekiwany skutek i z serwisu zniknie chociaż część tego typu treści.Źródło: Facebook / Foto. pixabay.com (whitesession), Facebook