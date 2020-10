Nowe, ciekawe motywy już w Messengerze. Jak je włączyć?

Podpowiadamy.

Messenger przeszedł właśnie delikatną kurację odświeżającą. Wczoraj informowałem Was o tym, że Facebook wprowadził nowe reakcje na Messengerze i podpowiadałem, jak je włączyć. Dziś chciałbym zaprezentować nowe, specjalne motywy na popularnym komunikatorze internetowym. Jak zmienić motyw na Messengerze na taki związany z Halloween? Czytajcie dalej.Ustawianie nowych motywów przebiega dokładnie tak samo jak dotychczas, a działania tego można podjąć się zarówno w obrębie przeglądarkowej wersji Facebooka, jak i mobilnego wariantu aplikacji Messenger . Tutaj ważna uwaga: wszystkie efekty motywu (na przykład tło) będą widoczne wyłącznie na jego mobilnej wersji. Motywy wybiera się indywidualnie dla każdej z konwersacji.Aby zmienić motyw w komunikatorze Messenger należy wejść w rozmowę, której wygląd pragniecie zmienić. Następnie, trzeba tapnąć na ikonę "i" w prawym górnym rogu ekranu, by później wybrać "Motyw". Jeśli obecny motyw rozmowy nie jest już wspierany, wyświetli się ostrzeżenie przed jego zmianą o treści:. Klikając na "zmień" przejdziecie do menu wyboru motywów.

Oto, jak włączyć któryś z nowych motywów na Messengerze. | Źródło: mat. własne

Nowe motywy na Messengerze to Halloween, Super, Tie-dye oraz równość. Tęczowy temat był już dostępny wcześniej na części urządzeń. Co ciekawe, Facebook udostępnia go w Polsce, pomimo iż firma nie zdecydowała się na wprowadzanie do naszego kraju wszystkich naklejek wspierających LGBT+.