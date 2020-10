Tallboy wybuchł w Polsce w trakcie rozbrajania. Film ukazuje potęgę eksplozji

Ryzyko wkalkulowane w deflagrację.





Ogromna bomba Tallboy z okresu II Wojny Światowej eksplodowała podczas procesu jej neutralizacji na dnie Kanału Piastowskiego w Świnoujściu. Ważący bliskoładunek spoczywał na dnie akwenu od około 75 lat, a odnaleziono go we wrześniu 2019 roku. W operację zaangażowane były jednostki 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz Grupa Nurków Minerów 12. Dywizjonu Trałowców. Podczas wybuchu nikt nie ucierpiał, a sam moment eksplozji został zarejestrowany na wideo.- podsumował dowódca operacji, kapitan marynarki Piotr Nowak. Była to pierwsza na świecie tego rodzaju akcja, którą zdecydowano się przeprowadzać pod wodą. Pierwotnie planowano, że do neutralizacji ładunku wykorzystany zostanie proces deflagracji, czyli powolnego rozkładu materiałów wybuchowych. Ostatecznie przeszedł on w detonację co, jak to określono,