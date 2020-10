Poczta Polska szykuje rewolucję. Postawi 2000 automatów do odbioru paczek

Ambitne plany.

Gdzie staną automaty Poczty Polskiej?

– Poczta Polska podjęła strategiczną decyzję, która zakłada większe udogodnienia dla klientów i naszych partnerów biznesowych. Rynek e-commerce może w najbliższych latach osiągnąć pułap nawet 100–120 mld zł rocznie. To dwa razy więcej niż szacowano jeszcze na początku tego roku. Poczta Polska już teraz jest jednym z liderów rynku przesyłek kurierskich i chce nadal umacniać swoją pozycję. Bezpieczne formy doręczania przesyłek mają coraz większe znaczenie, dlatego Poczta będzie rozwijać sieć automatów do odbioru przesyłek –

Można odnieść wrażenie, że inPost zdominował rynek dostarczania paczek do automatów. Z popularnychkorzystają miliony Polaków i nie da się ukryć, że jest to bardzo wygodna forma odbioru i nadawania przesyłek, szczególnie w czasach koronawirusa i wszechobecnych obostrzeń. Okazuje się, żenie zamierza zostać w tyle i ma ambitne plany dotyczące rozwoju zewnętrznych automatów do odbioru paczek. Do 2022 roku ma ich być aż 2000 szt.Poczta Polska informuje, że stawia na intensywny rozwój ekologicznego, wygodnego oraz bezpiecznego sposobu nadawania i odbierania przesyłek. Jednym z najważniejszych celów strategicznych jest udostępnienie klientom. To odpowiedź operatora pocztowego na dynamicznie rozwijający się w Polsce rynek zamówień internetowych i oczekiwania klientów. Docelowo Poczta będzie mieć ponad 20 tys. punktów odbioru przesyłek w sieci click & collect w 2022 roku.Maszyny mają pojawić się w pobliżu m.in. placówek pocztowych, przy marketach i galeriach handlowych, przy urzędach państwowych i samorządowych, na terenach parafii, czy spółdzielni mieszkaniowych. W przyszłym roku do użytku zostanie oddanych 500 tego typu urządzeń, w kolejnym roku ich liczba wzrośnie aż czterokrotnie.komentuje Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.