T-Mobile na kartę GO! ze znacznie lepszą nielimitowaną ofertą z 30 GB

Obecnie pakiet Bez limitu M wzbogacił się o nielimitowane MMS-y. Dzięki temu za 25 zł dostajemy rozmowy, SMS i MMS bez limitu oraz 20 GB w pakiecie danych. Co więcej w Bez limitu L? W cenie 30 złotych rozszerzono paczkę danych. Teraz opcja zawiera rozmowy, SMS i MMS bez limitu, 30 GB danych i usługę Supernet Video w jakości DVD. Przy okazji możemy też wybrać wariant Bez limitu S za 20 złotych - ponownie z rozmowami, SMS i MMS bez limitu, ale tylko 1 GB danych i bez dodatkowej usługi wideo. Odnawialne pakiety można włączyć w aplikacji Mój T-Mobile lub odpowiednimi kodami (*500*1*3# - S, *500*1*2# - M, *500*1*1# - L).



Bonusowe GB i Supernet Video w T-Mobile

Warto zaznaczyć, że w obu przypadkach automatycznie przedłużane pakiety Bez limitu M i L zawierają tak naprawdę tylko połowę GB, a druga część jest przyznawana po prostu za doładowanie (wyłącznie przez aplikację Mój T-Mobile lub na stronie operatora) w wysokości ceny pakietu. To ważne, jeśli wolicie wpłacać na kartę większe kwoty, ale rzadziej. Wtedy bonusy GB będą naliczały się inaczej. Jeszcze zostaje kwestia usługi Supernet Video. Tak naprawdę nie jest aż tak "super" na jaką na pierwszy rzut wygląda. Oczywiście to dobrze, że abonenci ją dostają, w końcu to jakiś bonus, ale wiąże się z pewnymi ograniczeniami.





W standardowej wersji "jakości DVD" obliguje do niepomniejszania pakietu przy oglądaniu treści wideo przy 1,5 Mb/s, więc jakości 480p zbliżonej do DVD Video. Supernet Video HD ma już lejek 5 Mb/s, więc jakość 1080p full HD, ale nie jest wliczony w pakiecie tylko dodatkowo płatny. Według infografiki w skład usługi wchodzą takie aplikacje jak: Netflix, TVN Player, YouTube, TikTok, wyborcza, vod pl, TVP Sport, TVP Info, Amazon Prime Video, Filmy Google Play, WP Pilot, TVP Stream, TVP VOD, Chili, Poland In oraz Ipla.





