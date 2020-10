Smartfon eksplodował w dłoniach serwisanta. Co się stało? (wideo)

Zajście zarejestrowała kamera.





Smartfon zapala się w rękach serwisanta

Jak uniknąć wybuchu baterii w smartfonie lub innym urządzeniu?

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jak opłakane w skutkach mogą być konsekwencje usterek sprzętu elektronicznego. Zasilające przeróżne urządzenia baterie litowo-jonowe oraz litowo-polimerowe w razie rozszczelnienia stają się niezwykle groźne dla użytkownika. iPhone 6 zapalający się w dłoniach 11-latki , hulajnoga wybuchająca w bloku przy ul. Kłobuckiej w Warszawie i doprowadzająca do zniszczenia elewacji budynku (!), czy też wielka afera związana z eksplodującymi smartfonami Samsung Galaxy Note 7 . Historia pamięta wiele takich incydentów. Ten mający miejsce w Tabuk w Arabii Saudyjskiej zarejestrowała kamera.W serwisie LiveLeak umieszczono film zarejestrowany przez kamery serwisu elektronicznego znajdującego się w mieście Tabuk w północno-zachodniej Arabii Saudyjskiej. Na materiale wideo widzimy pracownika serwisu (od ok. 25 sekundy) oraz dwóch klientów oczekujących prawdopodobnie na wymianę baterii w smartfonie. W pewnym momencie serwisant próbuje najpewniej podważyć akumulator zasilający telefon, naruszając w ten sposób niechcący jego strukturę.Nie regulujcie głośników i słuchawek. Nagraniu nie towarzyszy dźwięk. Wbrew pozorom (filmy hostowane na LiveLeak często są niezwykle krwawe), mężczyzna nie odniósł większych obrażeń.Przede wszystkim pod żadnym pozorem nie bawić się w jej niszczenie, w razie podjęcia próby samodzielnej jej wymiany. Poza tym, warto dbać o niskie temperatury pracy sprzętu i unikać jego przegrzewania. Smartfon lub laptop jest spuchnięty lub odszktałcony? Koniecznie powinieneś oddać go do serwisu - to wina baterii. Pamiętaj, by używać wyłącznie ładowarek dobrej jakości i unikać najtańszych zasilaczy z Chin.Źródło: LiveLeak