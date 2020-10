Facebook w Polsce bez naklejek wspierających LGBT+

Zawstydzające?

Społeczność LGBT w Polsce pominięta przez Facebooka. Serwis należący do Marka Zuckerberga wprowadził niedawno nowy zestaw wirtualnych naklejek, mających służyć do okazywania wsparcia społeczności świętującej w niedzielę swój "Dzień Coming Outu" (Coming Out Day). Nie skorzystają z nich użytkownicy z Polski, umieszczonej tym samym w niechlubnym gronie krajów.Afganistan, Algieria, Arabia Saudyjska, Azerbejdżan, Bahrajn, Bangladesz, Białoruś, Butan, Brunei Darussalam, Dżibuti, Egipt, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jemen, Jordan, Katar, Kazachstan, Kirgistan, Kuwejt, Liban, Libia, Malediwy, Malezja, Mauretania, Maroko, Nepal, Oman, Pakistan, Palestyna, Rosja, Sahara Zachodnia, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Syria, Tadżykistan, Tunezja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz. Oto kraje, w których nie pojawią się omawiane tu naklejki. Jeśli prześledzicie uważanie powyższą listę krajów (głównie arabskich i afrykańskich), z pewnością dostrzeżecie, że wiele z nich nie kojarzy się ani z praworządnością, ani swobodami obywatelskimi.

Przesada, polityka, czy realna troska o społeczność LGBT?

"Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka czy innej równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy wreszcie z tą dyskusją."

Poseł Przemysław Czarnek @CzarnekP o społeczności LGBT:



"Ci ludzie NIE SĄ RÓWNI LUDZIOM NORMALNYM!"



Myślałem, że się przesłyszałem. To mówił Poseł na Sejm RP w publicznej telewizji!



Jest rok 2020, nie 1920. Coś niebywałego z kim mamy do czynienia. pic.twitter.com/KNkiu1rGgV — Antoni Maśląka (@AntoniMaslaka) June 13, 2020







Nowe naklejki LGBT+. | Źródło: FacebookDlaczego naklejki LGBT+ na Facebooku nie są dostępne w Polsce? Przedstawiciele Facebooka napisali, że zdecydowali się nie udostępniać ich w wyżej wymienionych krajach ze względu na troskę o to, iż używające ich osoby mogłyby znaleźć się w niebezpieczeństwie lub po prostu być stygmatyzowane.Komentarze internautów w kwestii zasadności decyzji podjętej przez administrację Facebooka są mocno podzielone. Wiele osób nie zgadza się z tym, że Polska powinna zagościć na liście państw wykluczonych. Z jednej strony, znajdują się na niej kraje, gdzie homoseksualizm karany jest śmiercią. Z drugiej natomiast, znalazła się na niej Polska, w której represje być może nie występują (co do tego niektórzy mogą mieć odrębne zdanie), ale przyszły Minister Edukacji Narodowej, Przemysław Czarnek, nie waha się na antenie publicznej telewizji mówić:Bez względu na to, czy z powodu takiej a nie innej decyzji Facebooka jest Wam wstyd, czy też przepełnia Was duma, trudno nie odnieść wrażenia, że wizerunek Polski na arenie międzynarodowej jest coraz gorszy. Przykre i niepokojące.Źródło: Facebook